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В Госдуме прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа
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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

15:04 18.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкМихаил Емельянов
Михаил Емельянов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Михаил Емельянов. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Решение Гаагского суда по делу ЮКОСа носит политический характер, Россия не должна выплачивать эти средства, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года это решение отменил Окружной суд Гааги.
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"Россия не должна выплачивать эти средства, решение носит политический характер. Должно состояться решение Конституционного суда, которое должно будет позволить России не выплачивать эти суммы, хотя мы можем столкнуться с серьезными проблемами, когда будет арестовываться наша собственность", - заявил Емельянов РИА Новости.
Ранее руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу, заявил РИА Новости, что Москва оспорит это решение. Юрист подчеркнул, что суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами.
Кондаков утверждает, что само решение Апелляционного суда Гааги идет вразрез с позицией ЕСПЧ, который ранее в своем постановлении по делу ЮКОСа отказал в признании нарушения статьи 18 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и полностью отверг обвинения в адрес РФ в "политической мотивации" и "репрессивном характере" преследования ЮКОСа, а также якобы имевшей место дискриминации в отношении компании со стороны российских властей.
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Андрей КондаковРешение Гаагского суда по делу ЮКОСаМихаил Емельянов (политик)ЮКОСМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Госдума РФНидерландыРоссияВ мире
Популярные комментарии
Шахрай в конституции написал, что платить должна Россия. Спросите в музее ельцина, вам скажут.
18 февраля, 15:08
vvab6
4701005
Железный занавес, здравствуй!
18 февраля, 16:01
Andrey Андреев
4000005
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