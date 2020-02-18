В Госдуме прокомментировали решение Гаагского суда по делу ЮКОСа

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Решение Гаагского суда по делу Решение Гаагского суда по делу ЮКОСа носит политический характер, Россия не должна выплачивать эти средства, считает первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов

Апелляционный суд Гааги во вторник обязал Россию выплатить 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа, Минюст РФ заявил, что в порядке кассации оспорит вердикт в Верховном суде Нидерландов. Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, в апреле 2016 года это решение отменил Окружной суд Гааги.

"Россия не должна выплачивать эти средства, решение носит политический характер. Должно состояться решение Конституционного суда, которое должно будет позволить России не выплачивать эти суммы, хотя мы можем столкнуться с серьезными проблемами, когда будет арестовываться наша собственность", - заявил Емельянов РИА Новости.

Ранее руководитель Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков, представляющий интересы РФ по данному делу, заявил РИА Новости, что Москва оспорит это решение. Юрист подчеркнул, что суд проигнорировал тот факт, что экс-акционеры ЮКОСа не являлись добросовестными инвесторами.