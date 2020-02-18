В Татарстане будут судить женщину, посадившую ребенка за руль

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Жительница Набережных Челнов пойдет под суд за то, что усадила малолетнего сына за руль машины на большой скорости, Жительница Набережных Челнов пойдет под суд за то, что усадила малолетнего сына за руль машины на большой скорости, сообщается на сайте СК РФ по Татарстану

По версии следствия, 10 ноября 2019 года на автодороге М-7 "Волга" на территории Елабужского района республики обвиняемая усадила за руль автомобиля 6-летнего сына. Отмечается, что машина двигалась со скоростью 130 километров в час. Также женщина разместила соответствующее видео в соцсети.

Кроме того, 23 ноября в отделе полиции в городе Мамадыш женщина порвала составленные в отношении нее административные протоколы, ударила сотрудницу полиции по руке и толкнула ее. При этом она разбросала по кабинету лежавшие в шкафу документы.

Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, заведомо для виновного представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего" и "применение насилия в отношении представителя власти".

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.