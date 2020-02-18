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Глава ЛНР ответил на заявления Киева о попытке наступления ополченцев
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РИА Новости

Глава ЛНР ответил на заявления Киева о попытке наступления ополченцев

15:03 18.02.2020 (обновлено: 15:46 18.02.2020)
20050
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 18 фев — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник опроверг заявления Киева о наступлении ополченцев в Донбассе.
Ранее стороны обвинили друг друга в обстрелах и использовании тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями. При этом силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР, в свою очередь, сообщают, что противники пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
"Сегодня украинские вооруженные формирования попытались провести очередную диверсию в зоне ответственности Народной милиции ЛНР. Попытки <...> проникнуть на территорию ЛНР пресечены. Ни о каком наступлении речи не идет", — говорится в заявлении Пасечника, предоставленном РИА Новости.
Глава ЛНР рассказал, что после неудачной попытки диверсии силовики открыли артиллерийский огонь. В результате повреждена гражданская инфраструктура, несколько населенных пунктов остались без электричества и водоснабжения, пострадали люди.
"Это подлое, вероломное действие украинской стороны произошло в день окончания Чернухино-Дебальцевской операции — годовщину позорного поражения украинской армии в 2015 году. Отрекаясь от всех договоренностей, как минских, так и тех, которые были даны на "нормандском саммите" в Париже, президент Украины Владимир Зеленский продолжает отдавать приказы обстреливать территории Луганской народной республики", — сказано в заявлении.
Украинская военная техника на Донбассе
14:24Сказано в эфире
"По-другому не получится". Экс-депутат Рады об обострении в ДонбассеВладимир Зеленский созвал заседание СНБО Украины в связи с обострением ситуации в Донбассе. В эфире радио Sputnik экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров предположил, что может последовать за этим.
Пасечник добавил, что агрессивная позиция Киева ставит под сомнение согласование сроков следующей встречи "нормандской четверки".
"Призываю ОБСЕ и страны — гаранты Минских соглашений оказать влияние на украинскую сторону, чтобы положить конец кровавым провокациям Киева", — заключил он.
Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Пути деэскалации ищут на встречах контактных групп в Минске, а также на саммитах "нормандской четверки" — руководителей России, Украины, Германии и Франции. В 2015-2016 годах стороны договорились о линии разграничения и отводе вооружений, подготовили встречу в Минске, что привело к подписанию Минских соглашений.
На последнем саммите в Париже участники приняли коммюнике, в котором подчеркнуто, что Минские соглашения остаются базисом для работы.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Обсудить 49
Ситуация в ДНР и ЛНРЛеонид ПасечникЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Там на оборону-то сил еле-еле. Зря Пасечник торопится с заявлениями. Лучше бы помалкивал.
18 февраля, 15:28
Товарищ Сухов
127240256
Кто же ему верит, тут свои не верят, не то, что остальное мировое сообщество, у коготорого рыльцо тоже в пушку :)
18 февраля, 15:36
ИСИван Сергеев
65100425
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