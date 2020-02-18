Глава ЛНР ответил на заявления Киева о попытке наступления ополченцев

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 18 фев — РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник опроверг заявления Киева о наступлении ополченцев в Донбассе

подорвались на минном поле. Ранее стороны обвинили друг друга в обстрелах и использовании тяжелого вооружения, которое запрещено Минскими соглашениями. При этом силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР, в свою очередь, сообщают, что противники пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однакона минном поле.

"Сегодня украинские вооруженные формирования попытались провести очередную диверсию в зоне ответственности Народной милиции ЛНР. Попытки <...> проникнуть на территорию ЛНР пресечены. Ни о каком наступлении речи не идет", — говорится в заявлении Пасечника, предоставленном РИА Новости.

Глава ЛНР рассказал, что после неудачной попытки диверсии силовики открыли артиллерийский огонь. В результате повреждена гражданская инфраструктура, несколько населенных пунктов остались без электричества и водоснабжения, пострадали люди.

"Это подлое, вероломное действие украинской стороны произошло в день окончания Чернухино-Дебальцевской операции — годовщину позорного поражения украинской армии в 2015 году. Отрекаясь от всех договоренностей, как минских, так и тех, которые были даны на "нормандском саммите" в Париже, президент Украины Владимир Зеленский продолжает отдавать приказы обстреливать территории Луганской народной республики", — сказано в заявлении.

Пасечник добавил, что агрессивная позиция Киева ставит под сомнение согласование сроков следующей встречи "нормандской четверки".

"Призываю ОБСЕ и страны — гаранты Минских соглашений оказать влияние на украинскую сторону, чтобы положить конец кровавым провокациям Киева", — заключил он.

Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Пути деэскалации ищут на встречах контактных групп в Минске, а также на саммитах "нормандской четверки" — руководителей России, Украины, Германии и Франции. В 2015-2016 годах стороны договорились о линии разграничения и отводе вооружений, подготовили встречу в Минске, что привело к подписанию Минских соглашений.