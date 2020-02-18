В ЛНР сообщили о подрыве украинских диверсантов на минном поле

ЛУГАНСК, 18 фев — РИА Новости. Украинские силовики подорвались на минном поле при попытке приблизиться к позициям Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий.
По его словам, это произошло около шести утра, когда диверсионная группа ВСУ в составе десяти человек выдвинулась в направлении позиций Народной милиции в районе поселка Голубовское. Не менее двух силовиков погибли и трое получили ранения, добавил Осадчий.
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Украинские силовики, со своей стороны, заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения, в котором погиб один военнослужащий ВСУ и четверо были ранены.
Кроме того, обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах с применением тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.