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В ЛНР сообщили о подрыве украинских диверсантов на минном поле
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РИА Новости

В ЛНР сообщили о подрыве украинских диверсантов на минном поле

11:49 18.02.2020 (обновлено: 15:22 18.02.2020)
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ЛУГАНСК, 18 фев — РИА Новости. Украинские силовики подорвались на минном поле при попытке приблизиться к позициям Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции Яков Осадчий.
По его словам, это произошло около шести утра, когда диверсионная группа ВСУ в составе десяти человек выдвинулась в направлении позиций Народной милиции в районе поселка Голубовское. Не менее двух силовиков погибли и трое получили ранения, добавил Осадчий.
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Украинские силовики, со своей стороны, заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения, в котором погиб один военнослужащий ВСУ и четверо были ранены.
Кроме того, обе стороны обвиняют друг друга в обстрелах с применением тяжелого вооружения, запрещенного Минскими соглашениями.
Власти Украины с апреля 2014 года ведут военную операцию против самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Это такой мир украинцам обещал квартальный клоун на выборах
18 февраля, 12:11
GPGiacomo Pirandello
261110418398
Если бы у Зеленского были яйца он бы один без охраны сел в машину и спокойно проехал бы сначала в Донецк, а потом в Луганск и там провёл прессконференции и переговоры. Все понимают что никто бы его не тронул. Это был бы реальный шаг на решение разногласий. Но олигархаты по обе стороны против этого. Там огромные деньги пилят обе стороны ну и обе стороны используют в политических целях этот нерешённый вопрос.
18 февраля, 12:11
КМКостя Магомедов
2012226012
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