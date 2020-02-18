Во всех приходах РПЦ в Азии пройдут молебны об избавлении от вируса

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Молебны об избавлении от коронавируса будут совершаться во всех приходах Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии в связи с распространением болезни, сообщает во вторник сайт Московского патриархата.
По словам патриаршего экзарха Юго-Восточной Азии митрополита Сингапурского и Юго-Восточно-Азиатского Сергия, ввиду эпидемии коронавируса Церковь призвана усилить свои молитвы об избавлении от болезни, о народе и властях своих стран.
"На фоне того, что офисы многих учреждений временно закрыты, а также многие христианские общины, в частности в Сингапуре, приняли решение приостановить свою деятельность и богослужения на неопределенный период, митрополит Сергий благословил не только продолжить регулярные богослужения, но и каждое воскресенье по окончании Божественной литургии совершать во всех приходах Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии особый молебен с коленопреклоненной молитвой о скорейшем выздоровлении заболевших и прекращении распространения болезни", - говорится в сообщении.
Как отметил сам архиерей в своем обращении к пастве в Свято-Успенском храме Сингапура, за более чем тысячелетнюю историю Русской церкви народы, проживающие на территории ее канонической ответственности, не раз сталкивались со смертоносными болезнями, поражавшими целые поселения и области, и "Церковь всегда была со своим народом, мужественно разделяя скорби, помогая преодолевать трудные испытания".
"В такие периоды требуется полная мобилизация всех ресурсов и повышенные меры предосторожности. Однако вспомним, что, когда закрывались общественные места, школы, государственные учреждения, то храмы особенно наполнялись людьми и Церковь возносила усиленные молитвы ко Господу Богу о помощи в скорейшем прекращении эпидемий. Христиане накладывали на себя дополнительные посты, совершались крестные ходы и особые молебны. Для нас, православных христиан со всего мира, по различным причинам проживающим в Сингапуре, эта страна стала родной и любимой. Наш христианский долг призывает усилить свои молитвы о народе и властях Сингапура", - отметил митрополит, слова которого приводятся в пресс-релизе.
Начиная с ближайшего воскресенья, молебны об избавлении от коронавируса будут совершаться во всех приходах Патриаршего экзархата Юго-Восточной Азии.
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28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса