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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
2020-02-18T15:17+0300
https://ria.ru/20200218/1564925325.html
Россиянка рассказала, что происходит в Пекине в разгар эпидемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564774765_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d3fd12d97f5a56501fb0251939e669ca.jpg
РИА Новости
Россиянка рассказала, что происходит в Пекине в разгар эпидемии
МОСКВА, 18 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Российский блогер, китаевед, чемпионка мира по китайскому языку, мама 4-летних девочек-близняшек Анна Кузина записала видео и подробно рассказала, как она со своей семьей переживает эпидемию коронавируса в Пекине.
2020-02-18T15:16+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=36795433&type=mp4
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PT19M07S

Россиянка рассказала, что происходит в Пекине в разгар эпидемии

15:16 18.02.2020 (обновлено: 15:17 18.02.2020)
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© REUTERS / China Daily Дезинфекция улицы в Пекине
Дезинфекция улицы в Пекине
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 18 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Российский блогер, китаевед, чемпионка мира по китайскому языку, мама 4-летних девочек-близняшек Анна Кузина записала видео и подробно рассказала, как она со своей семьей переживает эпидемию коронавируса в Пекине.
Анна развенчивает популярные мифы о борьбе с коронавирусом и показывает, как живут обычные люди в китайской столице.
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Россия-Китай: ГлавноеПекин
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