Россиянка рассказала, что происходит в Пекине в разгар эпидемии
МОСКВА, 18 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Российский блогер, китаевед, чемпионка мира по китайскому языку, мама 4-летних девочек-близняшек Анна Кузина записала видео и подробно рассказала, как она со своей семьей переживает эпидемию коронавируса в Пекине.
МОСКВА, 18 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". Российский блогер, китаевед, чемпионка мира по китайскому языку, мама 4-летних девочек-близняшек Анна Кузина записала видео и подробно рассказала, как она со своей семьей переживает эпидемию коронавируса в Пекине.
Анна развенчивает популярные мифы о борьбе с коронавирусом и показывает, как живут обычные люди в китайской столице.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.