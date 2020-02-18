Россияне начнут сходить с карантинного судна в Японии в среду

ТОКИО, 18 фев - РИА Новости. Россияне начнут сходить с карантинного судна Россияне начнут сходить с карантинного судна Diamond Princess Японии уже в среду, часть их них может в тот же день вылететь на родину, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Токио.

Как сообщалось ранее, 19 февраля заканчивается срок карантина, введенного на круизном лайнере две недели назад из-за распространения коронавируса

"Российские граждане начнут сходить с судна уже завтра, часть из них, возможно, успеет в тот же день вылететь на родину", - отметили в посольстве.

Речь идет о тех, чьи анализы не выявили заражения коронавирусом.

Всего на борту Diamond Princess, который стоит в порту Йокогамы к югу от Токио, находились 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России.

В результате тестов на борту судна коронавирус выявили у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомов.

Посольство РФ ранее распространило в Facebook информацию о том, что коронавирус в том числе был выявлен у находившейся на борту гражданки России, которую должны были госпитализировать. Информации о других инфицированных россиянах не поступало.

Ожидается, что к 21 февраля пассажиры Diamond Princess сойдут на берег.

Посольство РФ в Токио сообщило РИА Новости, что выясняет, есть ли россияне среди новых заразившихся на борту Diamond Princess.