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Россияне начнут сходить с карантинного судна в Японии в среду
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РИА Новости

Россияне начнут сходить с карантинного судна в Японии в среду

14:58 18.02.2020 (обновлено: 15:32 18.02.2020)
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonКруизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Круизный лайнер Diamond Princess в порту Йокогама. Архивное фото
ТОКИО, 18 фев - РИА Новости. Россияне начнут сходить с карантинного судна Diamond Princess в Японии уже в среду, часть их них может в тот же день вылететь на родину, рассказали РИА Новости в посольстве РФ в Токио.
Как сообщалось ранее, 19 февраля заканчивается срок карантина, введенного на круизном лайнере две недели назад из-за распространения коронавируса.
"Российские граждане начнут сходить с судна уже завтра, часть из них, возможно, успеет в тот же день вылететь на родину", - отметили в посольстве.
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Речь идет о тех, чьи анализы не выявили заражения коронавирусом.
Всего на борту Diamond Princess, который стоит в порту Йокогамы к югу от Токио, находились 3700 пассажиров и членов экипажа, в том числе 24 гражданина России.
В результате тестов на борту судна коронавирус выявили у 542 человек, в том числе у 254 человек без симптомов.
Посольство РФ ранее распространило в Facebook информацию о том, что коронавирус в том числе был выявлен у находившейся на борту гражданки России, которую должны были госпитализировать. Информации о других инфицированных россиянах не поступало.
Ожидается, что к 21 февраля пассажиры Diamond Princess сойдут на берег.
Посольство РФ в Токио сообщило РИА Новости, что выясняет, есть ли россияне среди новых заразившихся на борту Diamond Princess.
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ТуризмНовости - ТуризмDiamond PrincessРаспространение нового коронавирусаЯпонияВ мире
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