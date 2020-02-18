Зоран Миланович вступил в должность президента Хорватии

БЕЛГРАД, 18 фев – РИА Новости. Граждане Хорватии должны ощущать себя равными в правах вне зависимости от религиозной и национальной принадлежности, заявил на церемонии инаугурации президент Хорватии Зоран Миланович.
Кандидат оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) и экс-премьер Хорватии Зоран Миланович победил во втором туре выборов президента страны 5 января выдвиженца правящего Хорватского демократического содружества (ХДС), действующего главу государства Колинду Грабар-Китарович. Во вторник он принес присягу в Загребе.
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"Ни один гражданин или гражданка не должны ощущать себя запуганными, дискриминированными или каким-либо образом исключенными из-за того, что другой или другая отличаются от остальных. Когда говорю другой – имею в виду слабее и малочисленнее по половому, возрастному, социальному, религиозному или национальному признаку. Это патриотизм, основанный на высших ценностях нашей конституции и человечности, а не на мифах, прошлых травмах и предрассудках", - заявил в инаугурационной речи Миланович, трансляцию выступления вело национальное телевидение.
Он отметил, что будущее страны зависит от качества образования, "доступного для всех граждан", а также от отношения к собственной культуре.
На церемонии в администрации президента присутствовали экс-глава государства Колинда Грабар-Китарович, премьер Андрей Пленкович, члены правительства и сабора (парламента Хорватии).
Авторитетные международные организации, еврейское сообщество и соседи по Балканскому региону многократно упрекали нынешнее руководство страны во главе с правящим ХДС в потакании росту национализма и релятивизации военных преступлений нацистского Независимого государства Хорватия во Вторую мировую войну.
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