Зоран Миланович вступил в должность президента Хорватии

"Ни один гражданин или гражданка не должны ощущать себя запуганными, дискриминированными или каким-либо образом исключенными из-за того, что другой или другая отличаются от остальных. Когда говорю другой – имею в виду слабее и малочисленнее по половому, возрастному, социальному, религиозному или национальному признаку. Это патриотизм, основанный на высших ценностях нашей конституции и человечности, а не на мифах, прошлых травмах и предрассудках", - заявил в инаугурационной речи Миланович, трансляцию выступления вело национальное телевидение.