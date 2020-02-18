Альтернатив сочинским договоренностям по Идлибу нет, заявила Матвиенко

ЛУСАКА, 18 фев - РИА Новости. Ситуация в сирийском Ситуация в сирийском Идлибе не означает то, что сочинские договорённости себя исчерпали, альтернативы им нет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко

"Я считаю, что сочинские договоренности и сочинский формат себя не исчерпал, уверена, что альтернативы им нет. На самом деле основная суть сочинских договорённостей - это добиться прекращения огня и разделить мирных граждан и террористов, бороться с которыми надо до победного конца, и создание зоны деэскалации", - сказала Матвиенко журналистам.

По ее словам, пока добиться этого турецкой стороне не удалось, и идёт постоянный обмен информацией между турецкими и российскими дипломатами, военными. Так, "запретить (президенту Сирии Башару - ред.) Асаду бороться с террористами" и освободить сирийскую территорию от террористов, по словам Матвиенко, никто не может, но необходимо сделать все, чтобы не страдало мирное население.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

"Тот факт, что 95% территории Идлиба находится под террористами, - с этим никто мириться не будет. И в первую очередь Дамаск, в первую очередь правительство Асада, они хотят до конца очистить свою территорию от террористических группировок. Мы все исходим из того, это подтверждено в астанинском формате (по сирийскому урегулированию - ред.), что мы все поддержим суверенитет Сирии как суверенного государства и ее территориальную целостность и на территории Сирии могут находиться только те силы, которых пригласил Дамаск, пригласило официальное правительство", - сказала Матвиенко

Председатель СФ подчеркнула, что необходимо воздержаться от эмоциональных заявлений и помнить, что достигнуть договорённостей очень сложно, но разрушить очень легко, поэтому стороны должны придерживаться сочинских договоренностей, и тогда на территории Сирии будет мир.