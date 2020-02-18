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Путин пообещал обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций
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РИА Новости

Путин пообещал обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций

14:48 18.02.2020 (обновлено: 14:59 18.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с главой фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергеем Неверовым
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой фракции Единая Россия в Государственной думе Сергеем Неверовым
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин во время встречи с главой фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергеем Неверовым
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы, чтобы обсудить поправки в конституцию, об этом его попросил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Неверов в ходе встречи отметил, что Путин уделяет большое внимание развитию России именно как социального государства. "Мы практически единогласно приняли поправки в первом чтении, внесенные Вами в Основной закон, в конституцию, и в первую очередь, конечно, поправки, направленные на закрепление социальных гарантий: минимальный размер оплаты труда, индексация социальных выплат, пенсий", - отметил он. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
Неверов добавил, что у него есть просьба: "собрать нас всех вместе, четырех руководителей фракций, для того чтобы с Вами тоже поговорить на эту тему, обсудить те предложения, которые есть у коллег и которые есть непосредственно у нас".
"Хорошо, Сергей Иванович, договорились. Посмотрю график, и постараемся, как говорится, не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы", - ответил Путин.
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Сергей НеверовКонституция РФГосдума РФЕдиная РоссияВладимир ПутинПолитика
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