Путин пообещал обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергеем Неверовым

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой фракции "Единая Россия" в Государственной думе Сергеем Неверовым

Неверов в ходе встречи отметил, что Путин уделяет большое внимание развитию России именно как социального государства. "Мы практически единогласно приняли поправки в первом чтении, внесенные Вами в Основной закон, в конституцию, и в первую очередь, конечно, поправки, направленные на закрепление социальных гарантий: минимальный размер оплаты труда, индексация социальных выплат, пенсий", - отметил он. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.

Неверов добавил, что у него есть просьба: "собрать нас всех вместе, четырех руководителей фракций, для того чтобы с Вами тоже поговорить на эту тему, обсудить те предложения, которые есть у коллег и которые есть непосредственно у нас".