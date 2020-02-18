Путин пообещал обсудить поправки в Конституцию с лидерами фракций

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал собрать всех лидеров фракций Госдумы, чтобы обсудить поправки в конституцию, об этом его попросил глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.
Неверов в ходе встречи отметил, что Путин уделяет большое внимание развитию России именно как социального государства. "Мы практически единогласно приняли поправки в первом чтении, внесенные Вами в Основной закон, в конституцию, и в первую очередь, конечно, поправки, направленные на закрепление социальных гарантий: минимальный размер оплаты труда, индексация социальных выплат, пенсий", - отметил он. Стенограмма беседы опубликована на сайте Кремля.
Неверов добавил, что у него есть просьба: "собрать нас всех вместе, четырех руководителей фракций, для того чтобы с Вами тоже поговорить на эту тему, обсудить те предложения, которые есть у коллег и которые есть непосредственно у нас".
"Хорошо, Сергей Иванович, договорились. Посмотрю график, и постараемся, как говорится, не откладывать в долгий ящик, встретиться и обсудить все эти вопросы", - ответил Путин.