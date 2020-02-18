Зеленский пригрозил привезти эвакуированных из Китая в дома политиков

КИЕВ, 18 фев – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привезти эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков в киевском районе Конча-Заспе, если те будут мешать их возвращению.

Ранее замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая из-за распространения нового типа коронавируса , прибудет в страну в четверг, их поместят на карантин как минимум на 14 дней.

По словам Зеленского, некоторые политические силы подстрекают местных к блокированию дорог, чтобы не допустить размещения эвакуированных граждан в регионах.

"Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям… Если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки", - заявил Зеленский на брифинге во вторник, трансляция велась на странице офиса президента в Facebook.

Он также подчеркнул, что власти готовы принять эвакуированных. "У нас несколько вариантов (где их разместить после эвакуации - ред.)", - добавил глава государства.