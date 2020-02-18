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Зеленский пригрозил привезти эвакуированных из Китая в дома политиков
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РИА Новости

Зеленский пригрозил привезти эвакуированных из Китая в дома политиков

14:48 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 18 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский пообещал привезти эвакуированных из Китая украинцев в особняки политиков в киевском районе Конча-Заспе, если те будут мешать их возвращению.
Ранее замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко заявил, что самолет с гражданами Украины, эвакуированными из Китая из-за распространения нового типа коронавируса, прибудет в страну в четверг, их поместят на карантин как минимум на 14 дней.
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По словам Зеленского, некоторые политические силы подстрекают местных к блокированию дорог, чтобы не допустить размещения эвакуированных граждан в регионах.
"Я хочу обратиться к некоторым политическим партиям… Если будете перекрывать дороги и подстрекать людей, я лично привезу наших граждан в Конча-Заспу в их особняки", - заявил Зеленский на брифинге во вторник, трансляция велась на странице офиса президента в Facebook.
Он также подчеркнул, что власти готовы принять эвакуированных. "У нас несколько вариантов (где их разместить после эвакуации - ред.)", - добавил глава государства.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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Минздрав УкраиныВОЗВладимир ЗеленскийКитайУкраинаВ мире
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