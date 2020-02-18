В ЛНР назвали обстрел со стороны украинских силовиков провокацией

ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий назвал провокацией утренний обстрел территории республики.
Ранее ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщают, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
"Кровавая провокация, устроенная сегодня диверсионной группой 72 механизированной бригады в районе населенного пункта Голубовского (под контролем ЛНР - ред.), и артиллерийский обстрел 7 февраля... населенного пункта Золотое-5, в результате которого погибли и получили ранения четверо наших защитников, являются звеньями одной цепи", - заявил Осадчий.
По его мнению, эти действия направлены "на дестабилизацию обстановки в этом районе и создание лживых поводов для прекращения процесса разведения сил и средств на линии соприкосновения, путем обвинения Народной милиции в нарушении действующего перемирия". Осадчий отметил, что в обоих случаях "провокаций" на позициях ВС Украины присутствовали группы украинских журналистов.
"Мы не исключаем, что подобные провокации со стороны украинских оккупантов будут продолжаться", - добавил он.