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В ЛНР назвали обстрел со стороны украинских силовиков провокацией
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РИА Новости

В ЛНР назвали обстрел со стороны украинских силовиков провокацией

14:43 18.02.2020 (обновлено: 15:13 18.02.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
Военнослужащий армии ДНР на КПП на окраине города Горловка в Донецкой области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий назвал провокацией утренний обстрел территории республики.
Ранее ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщают, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
"Кровавая провокация, устроенная сегодня диверсионной группой 72 механизированной бригады в районе населенного пункта Голубовского (под контролем ЛНР - ред.), и артиллерийский обстрел 7 февраля... населенного пункта Золотое-5, в результате которого погибли и получили ранения четверо наших защитников, являются звеньями одной цепи", - заявил Осадчий.
По его мнению, эти действия направлены "на дестабилизацию обстановки в этом районе и создание лживых поводов для прекращения процесса разведения сил и средств на линии соприкосновения, путем обвинения Народной милиции в нарушении действующего перемирия". Осадчий отметил, что в обоих случаях "провокаций" на позициях ВС Украины присутствовали группы украинских журналистов.
"Мы не исключаем, что подобные провокации со стороны украинских оккупантов будут продолжаться", - добавил он.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
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Яков ОсадчийДонбассВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНРЛНРЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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