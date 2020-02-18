В ЛНР назвали обстрел со стороны украинских силовиков провокацией

"Кровавая провокация, устроенная сегодня диверсионной группой 72 механизированной бригады в районе населенного пункта Голубовского (под контролем ЛНР - ред.), и артиллерийский обстрел 7 февраля... населенного пункта Золотое-5, в результате которого погибли и получили ранения четверо наших защитников, являются звеньями одной цепи", - заявил Осадчий.

По его мнению, эти действия направлены "на дестабилизацию обстановки в этом районе и создание лживых поводов для прекращения процесса разведения сил и средств на линии соприкосновения, путем обвинения Народной милиции в нарушении действующего перемирия". Осадчий отметил, что в обоих случаях "провокаций" на позициях ВС Украины присутствовали группы украинских журналистов.