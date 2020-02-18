У прибывших в центр под Тюменью не нашли коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Результаты анализов на Результаты анализов на коронавирус у прибывших из Китая людей, направленных ранее на карантин под Тюменью, все отрицательные, сообщила журналистам во вторник начальник управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.

Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них не выявили. В ходе нахождения в центре четверо пациентов были госпитализированы в инфекционную больницу по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией.

"Тюменское НИИ предоставило результаты анализов, все отрицательные", - сказала Шарухо.

Она добавила, что вторая лаборатория, "Вектор" из Новосибирска, пока предоставила только 90 результатов, все тоже отрицательные, через час-полтора будут остальные, и если они тоже будут отрицательные, то главный государственный санитарный врач подпишет постановление об окончании карантина.

Директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова сообщила журналистам, что в среду люди смогут покинуть центр. Багаж пока закрыт и находится под видеонаблюдением, его будут выдавать, когда закончатся ограничительные мероприятия. Будет также выдана верхняя одежда, которую обработали горячим паром и сложили в подписанные пакеты. Карантин закончится и для тех эвакуированных из Китая, кто проходил его в инфекционной больнице.