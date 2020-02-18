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У прибывших в центр под Тюменью не нашли коронавирус
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РИА Новости

У прибывших в центр под Тюменью не нашли коронавирус

14:43 18.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Результаты анализов на коронавирус у прибывших из Китая людей, направленных ранее на карантин под Тюменью, все отрицательные, сообщила журналистам во вторник начальник управления Роспотребнадзора по Тюменской области Галина Шарухо.
Два самолета ВКС РФ 5 февраля доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них не выявили. В ходе нахождения в центре четверо пациентов были госпитализированы в инфекционную больницу по причинам, не связанным с коронавирусной инфекцией.
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"Тюменское НИИ предоставило результаты анализов, все отрицательные", - сказала Шарухо.
Она добавила, что вторая лаборатория, "Вектор" из Новосибирска, пока предоставила только 90 результатов, все тоже отрицательные, через час-полтора будут остальные, и если они тоже будут отрицательные, то главный государственный санитарный врач подпишет постановление об окончании карантина.
Директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова сообщила журналистам, что в среду люди смогут покинуть центр. Багаж пока закрыт и находится под видеонаблюдением, его будут выдавать, когда закончатся ограничительные мероприятия. Будет также выдана верхняя одежда, которую обработали горячим паром и сложили в подписанные пакеты. Карантин закончится и для тех эвакуированных из Китая, кто проходил его в инфекционной больнице.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗТюменская областьТюменьОбщество
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