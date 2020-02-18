Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T15:01+0300
https://ria.ru/20200218/1564924189.html
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
https://cdn23.img.ria.ru/images/151560/55/1515605544_0:357:2880:1977_1036x0_80_0_0_50041050393f9d4f18749f94650ff8ee.jpg
РИА Новости

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

14:40 18.02.2020 (обновлено: 15:01 18.02.2020)
19452
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве. 2 марта 2018
Бывший президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве. 2 марта 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности. Обращение опубликовал в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.
Бывший президент считает, что Майдан даже спустя шесть лет продолжает разделять страну.

"Радикалы присвоили себе монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины. Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными стали нормой жизни", — говорится в обращении.

Тем не менее, отметил Янукович, приход к власти Владимира Зеленского может изменить будущее Украины к лучшему.
Бывший премьер-министр Украины Никалай Азаров. Архивное фото
7 февраля 2017, 14:14
Азаров рассказал об ошибках украинских властей во время "Майдана"

"Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране", — заключил он.

Госпереворот на Украине

Сторонники евроинтеграции заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.
Массовые акции протеста продолжались в течение трех месяцев и закончились 18-21 февраля 2014 года столкновениями радикалов с силами правопорядка. Тогда погибли десятки человек, которых на Украине принято называть "Небесной сотней".
Новые украинские власти возложили ответственность за смерть этих людей на Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Однако бывший президент не раз заявлял, что не приказывал стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.
Сотрудники полиции используют слезоточивый газ против участников акции протеста против земельной реформы возле здания Верховной рады в Киеве. 17 декабря 2019
18 декабря 2019, 12:41
Украинский генерал заявил об угрозе третьего Майдана
565723325
Обсудить 5
Виталий СердюкВладимир ЗеленскийВиктор ЯнуковичУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Народ, который сам не знает чего хочет - в итоге и получает ничего.
18 февраля, 15:37
nikolay burshtin
2310501
Надо было разогнать этот Майдан в 2014 и не было бы беспредела, который сейчас творится в Украине... Но судя по всему, такой сценарий развития событий кому-то был нужен...
18 февраля, 15:37
ZZEROZAVR555
2300311
Рекомендуем
Кадры задержания подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях Крыма
ФСБ задержала двух подростков, готовивших теракты в Крыму
Председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков
Пушков оценил слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией
В парламенте Грузии во время выступления спикера зазвучал гимн СССР
В парламенте Грузии во время выступления спикера зазвучал гимн СССР
Печь крематория
Сотрудница крематория рассказала о странных случаях на работе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Глава ЛНР ответил на заявления Киева о попытке наступления ополченцев
Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области
Голландский журналист опубликовал документы разведки о крушении MH17
Ветрогенераторы в Финляндии
В Финляндии зарегистрировали отрицательную цену на электроэнергию
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17)
Прокуратура Нидерландов отказалась комментировать новые данные по MH17
Геннадий Давыдько
В Минске оценили слова Пристайко о "войне" между Россией и Белоруссией
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция
Microsoft признала обновление Windows 10 опасным
Здание Рейхстага
В бундестаге предостерегли Германию от оскорбления жителей России
Покупательница в отделе бытовой химии
Ученые предупредили об опасности моющих средств
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль прокомментировал публикацию голландского журналиста по МН17
Помощник президента РФ Владислав Сурков
Путин освободил Суркова от должности помощника президента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
Лента новостейМолния