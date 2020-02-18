Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности. Обращение опубликовал в Facebook его адвокат Виталий Сердюк.
Бывший президент считает, что Майдан даже спустя шесть лет продолжает разделять страну.
"Радикалы присвоили себе монополию на правду и навязывают всему обществу свою версию современной истории Украины. Восхваление убийц и преступников, показательные судебные процессы над несогласными стали нормой жизни", — говорится в обращении.
Тем не менее, отметил Янукович, приход к власти Владимира Зеленского может изменить будущее Украины к лучшему.
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"Первые шаги Зеленского дают надежду на мир, справедливость и установление стабильности в стране", — заключил он.
Госпереворот на Украине
Сторонники евроинтеграции заняли главную киевскую площадь — майдан Незалежности (площадь Независимости) — 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС.
Массовые акции протеста продолжались в течение трех месяцев и закончились 18-21 февраля 2014 года столкновениями радикалов с силами правопорядка. Тогда погибли десятки человек, которых на Украине принято называть "Небесной сотней".
Новые украинские власти возложили ответственность за смерть этих людей на Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Однако бывший президент не раз заявлял, что не приказывал стрелять по мирным митингующим и даже отдал указание вывести все подразделения милиции из Киева.
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