Дума приняла во II чтении проект об идентификации участников лотерей

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит операторам лотерей не проводить идентификацию их участников при выигрышах на сумму менее 15 тысяч рублей.

Исключение предусмотрено лишь для случая, когда возникает подозрение, что такая операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Законопроект также относит операторов лотерей в случаях выплат выигрышей по договору об участии в лотерее к организациям, осуществляющим операции с деньгами и иным имуществом. Соответственно, на них будут распространяться требования закона о противодействии легализации преступных доходов.

При этом операторам лотерей предоставляется право передавать проведение идентификации участников, в том числе упрощенной, другому оператору лотереи, кредитной организации, "Почте России" или сотовому оператору.

Упрощенная идентификация, согласно документу, будет возможна при выплате выигрыша в лотерею, не превышающего 100 тысяч рублей.