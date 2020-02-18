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2020-02-18T14:40+0300
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Дума приняла во II чтении проект об идентификации участников лотерей
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РИА Новости

Дума приняла во II чтении проект об идентификации участников лотерей

14:40 18.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПункт продажи лотерейных билетов в Казани
Пункт продажи лотерейных билетов в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволит операторам лотерей не проводить идентификацию их участников при выигрышах на сумму менее 15 тысяч рублей.
Исключение предусмотрено лишь для случая, когда возникает подозрение, что такая операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Пункт продажи лотерейных билетов
9 января, 18:03
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Законопроект также относит операторов лотерей в случаях выплат выигрышей по договору об участии в лотерее к организациям, осуществляющим операции с деньгами и иным имуществом. Соответственно, на них будут распространяться требования закона о противодействии легализации преступных доходов.
При этом операторам лотерей предоставляется право передавать проведение идентификации участников, в том числе упрощенной, другому оператору лотереи, кредитной организации, "Почте России" или сотовому оператору.
Упрощенная идентификация, согласно документу, будет возможна при выплате выигрыша в лотерею, не превышающего 100 тысяч рублей.
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ЛотереяГосдума РФПочта РоссииРоссия
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