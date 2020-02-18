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РИА Наука
2020-02-18T14:39+0300
https://ria.ru/20200218/1564924033.html
Россия догонит США по точности оптических часов
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РИА Новости

Россия догонит США по точности оптических часов

14:39 18.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкСотрудник института в зале Государственной службы времени
Сотрудник института в зале Государственной службы времени
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Сотрудник института в зале Государственной службы времени. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские ученые в этом году завершат создание атомных оптических часов нового поколения, которые будут хранить самое точное в России время, и по своим характеристикам выйдут на уровень лучших оптических часов США, рассказал в интервью РИА Новости директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ, входит в Ростандарт) Сергей Донченко.
"В этом году заканчиваем создание новых оптических часов, благодаря которым показатели нашего эталона будут на уровне ведущих лабораторий мира. Пока у наших коллег из США приборы были чуть точнее", - рассказал он.
В то же время, уточнил Донченко, российский водородный стандарт частоты, который тоже входит в государственный первичный эталон и формирует национальную шкалу времени, демонстрирует чуть ли не лучшие показатели в мире. "За рубежом уже обратили на это внимание и интересуются нашими разработками, за счет чего мы достигли таких показателей. Свои "ноу-хау" мы раскрывать, конечно, не будем, но благодаря модернизации водородного стандарта частоты удалось добиться больших точностей", - сказал он.
Как рассказал Донченко, к серверу ВНИИФТРИ поступает более 150 миллионов запросов на сверку часов в сутки. "Это разные потребители - все автоматизированные системы контроля соблюдения ПДД, все станции связи, телекоммуникации, все банки и финансовые организации на территории России и даже за рубежом синхронизируются с нами. Без точного времени ни штраф за нарушения ПДД не выписать, ни позвонить, ни совершить банковский перевод", - сообщил он.
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М в музее ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.
14:20РИА Наука
Точность ГЛОНАСС повысят, учтя аномалии гравитационного поля Земли
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