Россия догонит США по точности оптических часов

"В этом году заканчиваем создание новых оптических часов, благодаря которым показатели нашего эталона будут на уровне ведущих лабораторий мира. Пока у наших коллег из США приборы были чуть точнее", - рассказал он.

В то же время, уточнил Донченко, российский водородный стандарт частоты, который тоже входит в государственный первичный эталон и формирует национальную шкалу времени, демонстрирует чуть ли не лучшие показатели в мире. "За рубежом уже обратили на это внимание и интересуются нашими разработками, за счет чего мы достигли таких показателей. Свои "ноу-хау" мы раскрывать, конечно, не будем, но благодаря модернизации водородного стандарта частоты удалось добиться больших точностей", - сказал он.