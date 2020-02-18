Адвокат прокомментировала возможность выхода Ассанжа под залог

ЛОНДОН, 18 фев – РИА Новости, Мария Табак. Вопрос о пребывании основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в тюрьме на время процесса по экстрадиции останется на рассмотрении, но шансов на выход под залог немного, заявила РИА Новости адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.
"Учитывая нарушение условий предыдущего выхода под залог, судьи пока отказывают в выходе под залог. Конечно, это не радостная перспектива для него – оставаться в тюрьме все это время. Вопрос останется под рассмотрением", - сказала Робинсон.
По ее словам, процесс по вопросу об экстрадиции Ассанжа может продлиться несколько лет. Здоровье основателя Wikileaks, между тем, уже подорвано.
"С 2010 года состояние его здоровья заметно ухудшилось", - сказала Робинсон.
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.