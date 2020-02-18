Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T14:34+0300
https://ria.ru/20200218/1564923772.html
Адвокат прокомментировала возможность выхода Ассанжа под залог
https://cdn21.img.ria.ru/images/156378/03/1563780342_0:6:3072:1734_1036x0_80_0_0_ce6a3d5f9ba712bdc59312ab2cd989cd.jpg
РИА Новости

Адвокат прокомментировала возможность выхода Ассанжа под залог

14:34 18.02.2020
152
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкПлакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер, где проходит акция против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
Плакаты у магистратского суда лондонского района Вестминстер, где проходит акция против экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 18 фев – РИА Новости, Мария Табак. Вопрос о пребывании основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа в тюрьме на время процесса по экстрадиции останется на рассмотрении, но шансов на выход под залог немного, заявила РИА Новости адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.
"Учитывая нарушение условий предыдущего выхода под залог, судьи пока отказывают в выходе под залог. Конечно, это не радостная перспектива для него – оставаться в тюрьме все это время. Вопрос останется под рассмотрением", - сказала Робинсон.
По ее словам, процесс по вопросу об экстрадиции Ассанжа может продлиться несколько лет. Здоровье основателя Wikileaks, между тем, уже подорвано.
"С 2010 года состояние его здоровья заметно ухудшилось", - сказала Робинсон.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания
14:09
Процесс по делу Ассанжа продлится годы, заявил главред Wikileaks
Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
Постер с изображением Челси Мэннинг и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на автомобиле в Вашингтоне
13:27
Почти 120 врачей призвали закончить психологические пытки над Ассанжем
200300
Обсудить 0
Арест Джулиана АссанжаWikiLeaksДжулиан АссанжВеликобританияШвецияЭквадорЛондонСШАВ мире
Рекомендуем
Сотрировка посылок на почте
Сенатор: суд может оправдать получившую по почте бупропион волгоградку
Постер с изображением Челси Мэннинг и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на автомобиле в Вашингтоне
Почти 120 врачей призвали закончить психологические пытки над Ассанжем
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания
Процесс по делу Ассанжа продлится годы, заявил главред Wikileaks
Bank of America
Bank of America нашел "белого лебедя" в экономике Украины
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани
Действующий глава Афганистана побеждает на выборах президента страны
Нефтяной терминал в Ливии
Спецпредставитель ООН оценил межливийские переговоры по экономике
Премьер-министр Борис Джонсон
Борис Джонсон договорился о разделе финансов с женой в рамках развода
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Парламент Ливии приветствовал миссию по контролю за оружейным эмбарго
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Италии выход США из ДРСМД
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
Кабул надеется на поддержку Россией соглашения Афганистана с талибами
Дмитрий Захарченко в Пресненском суде Москвы. 10 июня 2019
Экс-полковник Захарченко решил стать кочегаром
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров. 18 февраля 2020
В Италии выразили готовность наращивать сотрудничество с Россией
Дмитрий Захарченко
Кассация отказалась отменять приговор экс-полковнику Захарченко
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Италия проведут консультации по ливийскому урегулированию
Липецкая кондитерская фабрика Roshen
Липецкая фабрика Roshen подала в ВС жалобу на взыскание налогов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:24Глава комитета Госдумы считает, что Сурков может уйти в творчество
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
Лента новостейМолния