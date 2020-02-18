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Кабул надеется на поддержку Россией соглашения Афганистана с талибами
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РИА Новости

Кабул надеется на поддержку Россией соглашения Афганистана с талибами

14:34 18.02.2020
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© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Боевики радикального движения "Талибан" в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Кабул надеется, что Москва поддержит мирное соглашение между афганским правительством и движением "Талибан" в случае его заключения, сказал председатель нижней палаты Национальной ассамблеи Исламской Республики Афганистан Мир Рахман Рахмани.
"Переговоры между группировкой "Талибан" и американцами продолжаются. Не исключено, что (есть) вероятность того, что они достигнут какого-то соглашения", - сказал Рахмани на встрече с первым заместителем председателя СФ Николаем Федоровым.
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Он уточнил, что для Кабула важно знать, превратится ли достигнутое соглашение между американцами и "Талибаном" "в соглашение для установления мира и безопасности на территории Афганистана с государством Афганистан".
"Начнет ли "Талибан" прямые переговоры с афганским правительством? Откажется ли "Талибан" от поддержки, контактов и связей с такими террористическими организациями как "Аль-Каида"*, "Хизб ут-Тахрир"* и подобными? Это все вопросы, которые у нас существуют", - добавил Рахмани.
"Если переговоры между афганским законным правительством и "Талибаном" начнутся и будет достигнуто некое мирное соглашение и мирный выход из ситуации, мы полагаем, что соседствующие с нами государства должны будут поддержать такое решение. Особенно Российская Федерация - как один из наших величественных партнёров", - добавил Рахмани.
Вашингтон и афганское движение "Талибан" приблизились к заключению соглашения о прекращении огня, подписание может произойти в конце февраля, что откроет возможность для межафганского диалога, сообщила в понедельник катарская газета "Аш-Шарк". Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона отметил, что администрация президента США Дональда Трампа вскоре может объявить о соглашении по сокращению насилия с "Талибаном".
США и талибы вели переговоры в течение нескольких месяцев в 2019 году. Представитель США по Афганистану Залмай Халилзад и делегация политического офиса талибов в Дохе по итогам восьми раундов переговоров согласовали проект договора о мире, который предусматривал прекращение огня, вывод из Афганистана иностранных войск и начало всеобщих межафганских переговоров о мире. Однако в сентябре после серии терактов, совершенных талибами в Кабуле и ряде других городов, жертвами которых стали и американские военные, президент Дональд Трамп распорядился прекратить переговоры с "Талибаном" и отменил подписание соглашения.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Рахман РахманиЗалмай ХалилзадДональд ТрампАфганистанРоссияВ мире
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