В реке Дон произошла массовая гибель рыбы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты устанавливают причины гибели рыбы в реке Дон на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель министерства природных ресурсов и экологии региона.

Ранее в одной из групп, посвященных Ростову-на-Дону, в соцсети "ВКонтакте" появилось фото берега реки с большим количеством мертвой рыбы. Согласно информации в посте, на фото – река Дон в районе улицы Портовой в Ростове-на-Дону, причина гибели рыбы неизвестна. Как сообщают пользователи, это пеленгас и окунь.

"Сегодня в дежурно-диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области поступила информация о гибели рыбы в реке Дон в районе Ростова-на-Дону. Информация передана в надзорные ведомства и службы. Они разбираются в причинах гибели рыбы", - сказал представитель минприроды региона.