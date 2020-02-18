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В реке Дон произошла массовая гибель рыбы
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РИА Новости

В реке Дон произошла массовая гибель рыбы

14:34 18.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВид на реку Дон и город Ростов-на-Дону
Вид на реку Дон и город Ростов-на-Дону
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Вид на реку Дон и город Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости, Юлия Насулина. Специалисты устанавливают причины гибели рыбы в реке Дон на территории Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель министерства природных ресурсов и экологии региона.
Ранее в одной из групп, посвященных Ростову-на-Дону, в соцсети "ВКонтакте" появилось фото берега реки с большим количеством мертвой рыбы. Согласно информации в посте, на фото – река Дон в районе улицы Портовой в Ростове-на-Дону, причина гибели рыбы неизвестна. Как сообщают пользователи, это пеленгас и окунь.
"Сегодня в дежурно-диспетчерскую службу министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области поступила информация о гибели рыбы в реке Дон в районе Ростова-на-Дону. Информация передана в надзорные ведомства и службы. Они разбираются в причинах гибели рыбы", - сказал представитель минприроды региона.
В Азовском научно-исследовательском институте рыбного хозяйства РИА Новости сообщили, что "знают об этом случае". "Занимаются специалисты и наши и АЧТУ Росрыболовства. Пока ничего о причинах сказать не можем", - отметил собеседник.
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