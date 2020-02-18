Эксперт рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса

ПЕКИН, 18 фев - РИА Новости. Случаи, когда инкубационный период нового типа коронавируса превысил 14 дней, действительно, были, но они скорее являются редким исключением, сообщил во вторник на пресс-конференции глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать недавние два случая в провинции Хэнань, когда инкубационный период превысил 14 дней, Чжун Наньшань заявил, что "в этом нет ничего удивительного, всегда есть исключения". Он также рассказал о проведенном его командой исследовании при участии 1099 зараженных, по итогам которого вышла статья о том, что инкубационный период может составлять от 0 до 24 дней.
"У большинства инкубационный период составлял от 2 до 7 дней, но в статье верно указано, что инкубационный период составляет от 0 до 24 дней, потому что был один случай, когда он достиг 24 дней, и в 13 случаях превысил 14 дней", - подчеркнул Чжун Наньшань.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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