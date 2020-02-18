Эксперт рассказал о длительности инкубационного периода коронавируса

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать недавние два случая в провинции Хэнань, когда инкубационный период превысил 14 дней, Чжун Наньшань заявил, что "в этом нет ничего удивительного, всегда есть исключения". Он также рассказал о проведенном его командой исследовании при участии 1099 зараженных, по итогам которого вышла статья о том, что инкубационный период может составлять от 0 до 24 дней.