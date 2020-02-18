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Российские лаборатории сообщили о росте продаж тестов на ВИЧ
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РИА Новости

Российские лаборатории сообщили о росте продаж тестов на ВИЧ

14:26 18.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМедицинский работник производит экспресс-анализ крови на ВИЧ
Медицинский работник производит экспресс-анализ крови на ВИЧ
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Медицинский работник производит экспресс-анализ крови на ВИЧ. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Фильм журналиста и блогера Юрия Дудя об эпидемии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) в России подстегнул продажи тестов на ВИЧ в частных лабораториях диагностики, сообщили РИА Новости опрошенные компании.
Дудь 11 февраля опубликовал на своем YouTube-канале фильм "ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят". За шесть дней его посмотрели более 13 миллионов человек. Фильм включает в себя серию интервью с ВИЧ-положительными россиянами, экспертами и специалистами СПИД-центров.
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Он дает представление о масштабе проблемы ВИЧ в России и поднимает вопрос нехватки лекарств для терапии всех ВИЧ-инфицированных. Кроме этого, фильм объясняет, что СПИД, вызывающий серьезные и часто смертельные осложнения, - это ВИЧ, который не лечили, а также показывает, что ВИЧ-положительные, принимающие лекарства, могут вести полноценную жизнь, заводить семьи и рожать детей.
"Безусловно, фильм Юрия Дудя всколыхнул огромную информационную волну вокруг ситуации с ВИЧ в России. По первым нескольким дням после выхода фильма мы почувствовали кратный рост внимания к лабораторным исследованиям ВИЧ-статуса", - сообщила гендиректор LabQuest Дарья Пикалюк. Она пояснила, что компания фиксирует рост продаж на тесты. По ее оценкам, рост спроса может продолжиться.
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Как рассказали РИА Новости аналитики компании "Инвитро", в первые дни после выхода фильма трафик сайта с описанием теста на ВИЧ вырос более чем в 4 раза, сейчас он вдвое превышает обычные показатели. Число обращений в колл-центры компании за неделю с 10 по 15 февраля выросло более чем в 2 раза. За этот же период продажи теста на ВИЧ в России выросли на 12%, в Москве и Подмосковье - на 15%.
После выхода фильма Дудя "Инвитро" и LabQuest запустили маркетинговые акции, предлагающие сдать тест на ВИЧ со скидкой, в том числе анонимно.
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В РАН прокомментировали фильм Дудя о ВИЧ
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Компания "Инвитро"Юрий ДудьМоскваМосковская область (Подмосковье)РоссияОбщество
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