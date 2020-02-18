Названы самые перспективные профессии

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В ближайшее десятилетие самыми актуальными будут профессии в сфере технологий, заявил руководитель пресс-службы компании HeadHunter Александр Джабаров.
"Это биоинженер, биофармаколог, биоинформатик, проектировщик умной среды, специалист по робототехнике, специалист по кибербезопасности, специалист по альтернативной энергетике", — рассказал он в интервью радиостанции "Говорит "Москва".
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По данным рекрутингового портала, специалисты в этих областях востребованы уже сегодня, а их значимость будет только возрастать.
Среди актуальных профессий Джабаров также назвал нейропсихологов, программистов-разработчиков, инженеров-проектировщиков, инженеров 3D-печати, архитекторов и дизайнеров виртуальной реальности.
"Из-за дефицита таких кадров первое время им готовы предлагать высокую зарплату и привлекательные условия", — отметил он.
По словам специалиста, новые цифровые профессии можно освоить на онлайн и офлайн-курсах, спецпрограммах при корпоративных университетах, а также во время практики в технологических компаниях.
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