Названы самые перспективные профессии

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В ближайшее десятилетие самыми актуальными будут профессии в сфере технологий, заявил руководитель пресс-службы компании HeadHunter Александр Джабаров.

"Это биоинженер, биофармаколог, биоинформатик, проектировщик умной среды, специалист по робототехнике, специалист по кибербезопасности, специалист по альтернативной энергетике", — рассказал он в интервью радиостанции " Говорит "Москва ".

По данным рекрутингового портала, специалисты в этих областях востребованы уже сегодня, а их значимость будет только возрастать.

Среди актуальных профессий Джабаров также назвал нейропсихологов, программистов-разработчиков, инженеров-проектировщиков, инженеров 3D-печати, архитекторов и дизайнеров виртуальной реальности.

"Из-за дефицита таких кадров первое время им готовы предлагать высокую зарплату и привлекательные условия", — отметил он.