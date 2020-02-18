В ЛНР заявили о ранении жителя республики из-за обстрела

По данным ведомства, пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в Кировскую городскую многопрофильную больницу.

Также в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что "зафиксированы множественные разрушения и повреждения жилой инфраструктуры" по четырем адресам в подконтрольном ЛНР поселке Донецкий и семи адресам в Голубовском.