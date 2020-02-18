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В ЛНР заявили о ранении жителя республики из-за обстрела
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РИА Новости

В ЛНР заявили о ранении жителя республики из-за обстрела

14:22 18.02.2020 (обновлено: 15:03 18.02.2020)
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© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
ЛУГАНСК, 18 фев- РИА Новости. Один житель самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате обстрела со стороны ВС Украины, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщают, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
"Получил ранение мирный житель в поселке Голубовское (пожилой мужчина)", - сообщили в представительстве ЛНР.
По данным ведомства, пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в Кировскую городскую многопрофильную больницу.
Также в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что "зафиксированы множественные разрушения и повреждения жилой инфраструктуры" по четырем адресам в подконтрольном ЛНР поселке Донецкий и семи адресам в Голубовском.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛНРДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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