В ЛНР заявили о ранении жителя республики из-за обстрела

ЛУГАНСК, 18 фев- РИА Новости. Один житель самопровозглашенной Луганской народной республики ранен в результате обстрела со стороны ВС Украины, заявили журналистам в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщают, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
"Получил ранение мирный житель в поселке Голубовское (пожилой мужчина)", - сообщили в представительстве ЛНР.
По данным ведомства, пострадавший в тяжёлом состоянии доставлен в Кировскую городскую многопрофильную больницу.
Также в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что "зафиксированы множественные разрушения и повреждения жилой инфраструктуры" по четырем адресам в подконтрольном ЛНР поселке Донецкий и семи адресам в Голубовском.