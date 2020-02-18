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Патрушев обсудил в Катаре борьбу с терроризмом и киберпреступностью
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РИА Новости

Патрушев обсудил в Катаре борьбу с терроризмом и киберпреступностью

14:20 18.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
ДОХА, 18 фев - РИА Новости. Борьба с международным терроризмом и киберпреступностью, а также вопросы экономической безопасности обсуждались в ходе российско-катарских консультаций, которые провел во вторник в Дохе секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
С катарской стороны в мероприятии приняли участие премьер-министр, глава МВД Халед бен Халифа Аль Тани, советник эмира по вопросам национальной безопасности Мухаммед аль-Миснед и директор агентства по нацбезопасности Абдалла аль-Хулейфи. Также на встрече присутствовали представители ряда министерств и ведомств двух стран.
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"Контакты по вопросам безопасности рассматриваются в качестве важного элемента двустороннего взаимодействия", - сказал Патрушев. Секретарь Совбеза РФ выразил удовлетворенность поступательным развитием отношений двух стран. Он также поблагодарил катарскую сторону за регулярное участие в организуемых Россией международных встречах высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.
Как сообщил журналистам по итогам консультаций пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин, стороны обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности, "уделив отдельное внимание проблематике противодействия международному терроризму". "Поднята тема оказания помощи третьим странам, пострадавшим от терроризма", - сказал представитель СБ РФ.
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Кроме того, на консультациях обсуждались "перспективы активизации двустороннего взаимодействия в сфере борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, а также вопросы экономической безопасности", сказал Аношин.
Патрушев находится в Дохе с двухдневным визитом. Ранее во вторник секретаря Совбеза РФ принял в своем дворце эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани.
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Евгений АношинКатарНиколай ПатрушевРоссияБезопасностьВ мире
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