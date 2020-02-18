Точность ГЛОНАСС повысят, учтя аномалии гравитационного поля Земли

"Основные задачи, которые ставятся, это повышение точности до метра в абсолютном режиме, то есть без использования функциональных дополнений, а также создание так называемой "бесшовной навигации", когда в приборе задействованы все виды навигации и они функционируют при изменении условий незаметно для потребителя. То есть, появляются возможности определять местоположение вне зоны видимости спутников – в туннелях, в городской застройке. Для этого спутниковую навигацию необходимо интегрировать с другими способами навигации", - добавил Донченко.