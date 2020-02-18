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РИА Наука
2020-02-18T14:20+0300
https://ria.ru/20200218/1564923036.html
Точность ГЛОНАСС повысят, учтя аномалии гравитационного поля Земли
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РИА Новости

Точность ГЛОНАСС повысят, учтя аномалии гравитационного поля Земли

14:20 18.02.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевМакет современного навигационного космического аппарата "Глонасс-М" в музее ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М в музее ОАО Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева.
© РИА Новости / Александр Кряжев
Макет современного навигационного космического аппарата "Глонасс-М" в музее ОАО "Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева".. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Новая Федеральная целевая программа ГЛОНАСС на 2021-2030 годы будет предусматривать повышение точности российской спутниковой навигационной системы благодаря ее интеграции с новыми технологиями - навигацией на базе аномалий гравитационного поля и магнитных аномалий, заявил в интервью РИА Новости директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ, входит в Росстандарт) Сергей Донченко.
"В новой программе предусмотрено проведение соответствующих исследований по интеграции с навигацией на базе аномалий гравитационного поля, на магнитных аномалиях", - сказал он.
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"Основные задачи, которые ставятся, это повышение точности до метра в абсолютном режиме, то есть без использования функциональных дополнений, а также создание так называемой "бесшовной навигации", когда в приборе задействованы все виды навигации и они функционируют при изменении условий незаметно для потребителя. То есть, появляются возможности определять местоположение вне зоны видимости спутников – в туннелях, в городской застройке. Для этого спутниковую навигацию необходимо интегрировать с другими способами навигации", - добавил Донченко.
Ранее сообщалось, что ФЦП ГЛОНАСС войдет в состав единой космической программы России на 2021-2030 годы, которая будет внесена на утверждение правительства в этом году. В настоящее время действует ФЦП ГЛОНАСС на 2011-2020 годы.
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РИА НаукаСергей ДонченкоГЛОНАСС (система навигации)Космос - РИА НаукаФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)Россия
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