Точность ГЛОНАСС повысят, учтя аномалии гравитационного поля Земли

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Новая Федеральная целевая программа ГЛОНАСС на 2021-2030 годы будет предусматривать повышение точности российской спутниковой навигационной системы благодаря ее интеграции с новыми технологиями - навигацией на базе аномалий гравитационного поля и магнитных аномалий, заявил в интервью РИА Новости директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ, входит в Росстандарт) Сергей Донченко.
"В новой программе предусмотрено проведение соответствующих исследований по интеграции с навигацией на базе аномалий гравитационного поля, на магнитных аномалиях", - сказал он.
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"Основные задачи, которые ставятся, это повышение точности до метра в абсолютном режиме, то есть без использования функциональных дополнений, а также создание так называемой "бесшовной навигации", когда в приборе задействованы все виды навигации и они функционируют при изменении условий незаметно для потребителя. То есть, появляются возможности определять местоположение вне зоны видимости спутников – в туннелях, в городской застройке. Для этого спутниковую навигацию необходимо интегрировать с другими способами навигации", - добавил Донченко.
Ранее сообщалось, что ФЦП ГЛОНАСС войдет в состав единой космической программы России на 2021-2030 годы, которая будет внесена на утверждение правительства в этом году. В настоящее время действует ФЦП ГЛОНАСС на 2011-2020 годы.