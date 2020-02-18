В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 23 февраля

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В День защитника Отечества в В День защитника Отечества в Москве будет до шести градусов выше нуля, ветрено и дождливо, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд

"Двадцать третьего февраля, по предварительным расчетам, довольно резкое изменение циркуляции над Москвой и сопредельными областями. Будет по-прежнему тепло: температура 1-6 градусов, но будут осадки в виде дождя. В воскресенье ветер порывистый, до 15 метров в секунду", - сказал Вильфанд.

Ученый отметил, что теплая погода будет наблюдаться в Московском регионе всю предстоящую неделю.