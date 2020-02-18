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В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 23 февраля
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РИА Новости

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве 23 февраля

14:20 18.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В День защитника Отечества в Москве будет до шести градусов выше нуля, ветрено и дождливо, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Двадцать третьего февраля, по предварительным расчетам, довольно резкое изменение циркуляции над Москвой и сопредельными областями. Будет по-прежнему тепло: температура 1-6 градусов, но будут осадки в виде дождя. В воскресенье ветер порывистый, до 15 метров в секунду", - сказал Вильфанд.
Ученый отметил, что теплая погода будет наблюдаться в Московском регионе всю предстоящую неделю.
"Небольшие дождики будут возможны, но не больше одного миллиметра. Они будут способствовать таянию снега, это да, но не сильные", - добавил Вильфанд.
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Роман ВильфандГидрометцентрМоскваРоссияОбщество
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