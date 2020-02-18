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Кудрин: у правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки
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РИА Новости

Кудрин: у правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки

14:19 18.02.2020 (обновлено: 15:10 18.02.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин
Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Председатель Счётной палаты РФ Алексей Кудрин . Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает, что у правительства есть возможность для снижения налоговой нагрузки в стране.

"Я считаю, у нового правительства есть маневр для снижения", - сказал Кудрин журналистам, отвечая на вопрос о возможности снижения налогов в России.

"В том числе и в налоговом маневре можно поискать возможности для ослабления налоговой нагрузки", – добавил Кудрин. Он отказался уточнить, о чем именно идет речь. "Все-таки это дело правительства", - подчеркнул он.
Кудрин отметил, что он и ранее выступал против повышения с 2019 года ставки НДС с 18% до 20%, по его мнению, это решение было несвоевременным. "Это не значит, что его никогда не надо было повышать, потому что, конечно, нужно оценивать ситуацию не в рамках финансового баланса одного года, а долгосрочно. В данном случае, может быть, когда-то это потребовалось бы, но уж точно можно было отложить на несколько лет, которые очень важны для поддержки бизнеса", - заявил Кудрин.
Прочность российского бюджета, по его словам, позволяла властям обойтись без повышения налогов еще два-три года. Он напомнил, что даже с учётом принятых налоговых решений бюджет был исполнен с профицитом, власти пошли на резкое увеличение заимствований, а неиспользованные остатки казны за прошлый год превысили один триллион рублей.
Правительство РФ, рассматривая предложения о повышении НДС в 2018 году, изучало идею о так называемом налоговом маневре: повышении НДС и одновременно снижении социальных взносов, однако в итоге она была реализована только наполовину: ставка обязательных взносов, которые работодатель платит за своих работников во внебюджетные страховые фонды, осталась на уровне 30%.
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