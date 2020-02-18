Кудрин: у правительства есть маневр для снижения налоговой нагрузки

Кудрин отметил, что он и ранее выступал против повышения с 2019 года ставки НДС с 18% до 20%, по его мнению, это решение было несвоевременным. "Это не значит, что его никогда не надо было повышать, потому что, конечно, нужно оценивать ситуацию не в рамках финансового баланса одного года, а долгосрочно. В данном случае, может быть, когда-то это потребовалось бы, но уж точно можно было отложить на несколько лет, которые очень важны для поддержки бизнеса", - заявил Кудрин.