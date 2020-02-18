Модный дом Chanel отменил показ в Китае из-за коронавируса

"Chanel следит за ситуацией. Здоровье и благополучие нашей команды и клиентов - наш приоритет", - цитирует радиостанция заявление компании.

Это дефиле должно было стать воспроизведением декабрьского показа в Париже под названием 31 rue Cambon. Его темой были художественные ремесла и квартира Габриэль Шанель. Декорации были изготовлены по проекту режиссера Софии Копполы.