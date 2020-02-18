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Модный дом Chanel отменил показ в Китае из-за коронавируса
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РИА Новости

Модный дом Chanel отменил показ в Китае из-за коронавируса

14:17 18.02.2020
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© AP Photo / Francois MoriПоказ коллекции Chanel
Показ коллекции Chanel
© AP Photo / Francois Mori
Показ коллекции Chanel. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Модный дом Chanel принял решение отложить майский показ в Китае из-за коронавируса, сообщает радиостанция France Info.
"Chanel следит за ситуацией. Здоровье и благополучие нашей команды и клиентов - наш приоритет", - цитирует радиостанция заявление компании.
Модный дом Chanel отметил, что следует рекомендациям китайских властей.
Это дефиле должно было стать воспроизведением декабрьского показа в Париже под названием 31 rue Cambon. Его темой были художественные ремесла и квартира Габриэль Шанель. Декорации были изготовлены по проекту режиссера Софии Копполы.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
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Распространение нового коронавирусаChanelКоронавирусыФранцияКитайВ мире
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