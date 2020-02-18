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В Иране восемь человек осудили за сотрудничество с США, сообщили СМИ
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РИА Новости

В Иране восемь человек осудили за сотрудничество с США, сообщили СМИ

14:16 18.02.2020
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© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Апелляционный суд Ирана приговорил восемь человек к тюремному заключению за взаимодействие и шпионаж в пользу США, сообщает агентство ISNA со ссылкой на официального представителя судебной власти страны Голямхосейна Эсмаили.
Эсмаили в ходе пресс-конференции перечислил имена осужденных. По его словам, шестерым из них были представлены обвинения в "сотрудничестве с враждебными Соединенными Штатами Америки", они были приговорены к тюремным срокам от шести до десяти лет. Один из восьми человек был осужден за шпионаж в пользу США и приговорен к шести годам лишения свободы, а еще одного гражданина приговорили к четырем годам тюрьмы за сговор с целью уничтожения Ирана.
Официальный представитель судебной власти страны также добавил, что осужденные совершили действия, подрывающие национальную безопасность Ирана.
Министерство юстиции США в январе сообщало, что двое иранских граждан были приговорены к тюремному заключению за слежку и сбор информации о членах оппозиционной иранским властям организации на территории США.
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Ранее стало известно, что по меньшей мере четыре американских гражданина были задержаны в Иране и находятся в заключении. Правозащитные организации считают их заложниками, отмечая, что те были арестованы и осуждены по несправедливым обвинениям и без справедливого судебного разбирательства. Иран эту версию событий отверг.
Отношения США и Ирана значительно ухудшились после ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и усилившейся напряженности в регионе. США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально президент США Дональда Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось. -0-
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