В Иране восемь человек осудили за сотрудничество с США, сообщили СМИ

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Апелляционный суд Апелляционный суд Ирана приговорил восемь человек к тюремному заключению за взаимодействие и шпионаж в пользу США , сообщает агентство ISNA со ссылкой на официального представителя судебной власти страны Голямхосейна Эсмаили

Эсмаили в ходе пресс-конференции перечислил имена осужденных. По его словам, шестерым из них были представлены обвинения в "сотрудничестве с враждебными Соединенными Штатами Америки", они были приговорены к тюремным срокам от шести до десяти лет. Один из восьми человек был осужден за шпионаж в пользу США и приговорен к шести годам лишения свободы, а еще одного гражданина приговорили к четырем годам тюрьмы за сговор с целью уничтожения Ирана.

Официальный представитель судебной власти страны также добавил, что осужденные совершили действия, подрывающие национальную безопасность Ирана.

Министерство юстиции США в январе сообщало, что двое иранских граждан были приговорены к тюремному заключению за слежку и сбор информации о членах оппозиционной иранским властям организации на территории США.

Ранее стало известно, что по меньшей мере четыре американских гражданина были задержаны в Иране и находятся в заключении. Правозащитные организации считают их заложниками, отмечая, что те были арестованы и осуждены по несправедливым обвинениям и без справедливого судебного разбирательства. Иран эту версию событий отверг.