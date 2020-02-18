В ООП рассказали, когда может состояться межпалестинская встреча

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Межпалестинская встреча может состояться в течение 10 дней, заявил в интервью РИА Новости глава политдепартамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анвар Абдулхади.
"Скоро будет встреча. Мы сейчас ожидаем подготовительных шагов со стороны ХАМАС по встрече всех делегаций фракций, ради сплочения национального единства, и если дела пойдут быстрым образом (глава ПНА - ред.) Махмуд Аббас посетит Газу. Мы ожидаем эту встречу в течении недели-десяти дней", - заявил Абдулхади в кулуарах Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
В феврале 2019 года в Москве прошла третья встреча основных палестинских сил на площадке Института Востоковедения РАН. Основной темой был заявлен поиск путей преодоления многолетнего межпалестинского раскола. Он был спровоцирован конфликтом ХАМАС с движением ФАТХ, контролирующим через институты Палестинской национальной администрации часть Западного берега реки Иордан.
4 февраля, 16:43Палестина вновь призвала провести конференцию на Ближнем Востоке