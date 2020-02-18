В ООП рассказали, когда может состояться межпалестинская встреча

В феврале 2019 года в Москве прошла третья встреча основных палестинских сил на площадке Института Востоковедения РАН. Основной темой был заявлен поиск путей преодоления многолетнего межпалестинского раскола. Он был спровоцирован конфликтом ХАМАС с движением ФАТХ, контролирующим через институты Палестинской национальной администрации часть Западного берега реки Иордан.