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Процесс по делу Ассанжа продлится годы, заявил главред Wikileaks
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РИА Новости

Процесс по делу Ассанжа продлится годы, заявил главред Wikileaks

14:09 18.02.2020
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© AP Photo / Matt DunhamОснователь WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания
© AP Photo / Matt Dunham
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж у здания суда в Лондоне, Великобритания. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 фев - РИА Новости, Мария Табак. Процесс по делу основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа может продлиться несколько лет, ожидается апелляция при любом вердикте, не исключено, что дело дойдет до Верховного суда, заявил во вторник журналистам главред Wikileaks Кристинн Храфнсон.
"Это будет очень долгая битва, такого рода громкие процессы длятся очень долго… Пока рано говорить, но, возможно, нам придется подавать апелляцию, дело может дойти до Верховного суда… Если Джулиан выиграет, то, как мы ожидаем, апелляцию подаст противоположная сторона, это будет долгий процесс", - сказал Храфнсон.
Адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон пояснила, что на следующей неделе пройдет первый раунд слушаний по экстрадиции, на которых прозвучат первоначальные аргументы сторон. Затем в мае пройдут слушания по существу, на которых будут приведены доказательства позиций.
"Решение мы ожидаем через какое-то время после этого. Процесс может продлиться несколько лет", - сказала она.
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Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая прошлого года.
Власти США сообщили в конце мая, что предъявили Ассанжу новые обвинения в 17 эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. Ранее его обвиняли по одному пункту в сговоре с целью компьютерного взлома. В случае выдачи в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.
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