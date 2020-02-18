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РИА Наука
2020-02-18T20:21+0300
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Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин
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РИА Новости

Ученые рассказали, как правильно принимать аспирин

14:08 18.02.2020 (обновлено: 20:21 18.02.2020)
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© Фото : Florida Atlantic UniversityАспирин
Аспирин
© Фото : Florida Atlantic University
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Американские ученые-медики во главе с Чарльзом Хеннекенсом — исследователем, который первым в мире обнаружил профилактические свойства аспирина для людей с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям, — опубликовали в журнале American Journal of Medicine уточненные рекомендации по применению этого препарата.
Необходимость подобной публикации авторы связывают с тем, что за последнее время появился целый ряд противоречивых заключений по поводу применения аспирина при профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. В одних рекомендуется использовать аспирин людям в возрасте от 40 до 70 лет, которые подвержены более высокому риску первого инфаркта или инсульта, в других говорится о том, что те, кому более 70 лет, также могут использовать препарат.
За последний год в США опубликованы результаты трех крупномасштабных исследований применения аспирина для первичной профилактики, одно из которых показало конкретный положительный эффект лекарства, а два других не выявили однозначного результата. В результате врачи не понимают, следует ли назначать аспирин для первичной профилактики сердечных приступов и инсультов, и если да, то кому.
В новой статье американские ученые настаивают на том, что аспирин эффективен при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, однако в целях первичной профилактики его надо применять осмотрительно. Для достижения максимальной пользы медицинские работники должны в каждом конкретном случае принимать индивидуальные клинические решения.
Среди авторов статьи — Чарльз Хеннекенс (Charles Hennekens) из Медицинского колледжа Шмидта Флоридского Атлантического университета, авторитетнейший ученый в данной области, который с 1995 по 2005 год был третьим в рейтинге самых цитируемых исследователей мира в области медицины; Дэвид ДеМетс (David DeMets), профессор Университета штата Висконсин, и Марк Пфеффер (Marc Pfeffer), доктор медицинских наук, профессор медицины из Гарвардской медицинской школы.
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"При остром сердечном приступе все пациенты должны получать 325 миллиграммов обычного аспирина незамедлительно и ежедневно после этого события — для снижения риска внезапной смерти, — приводятся в пресс-релизе Флоридского Атлантического университета слова Чарльза Хеннекенса. — Кроме того, после инфарктов и инсультов аспирин следует назначать длительно, если нет особых противопоказаний. Однако при первичной профилактике баланс абсолютных преимуществ аспирина ниже, чем при вторичной профилактике".
Исследователи подчеркивают, что при назначении долговременной терапии аспирином здоровым людям надо каждый раз исходить из конкретной ситуации и особенностей организма, в первую очередь — свертываемости крови, чтобы исключить риск кровотечения. Но важнее для первичной профилактики, с точки зрения ученых, — здоровый образ жизни, включая отказ от курения, снижение веса и увеличение ежедневной физической активности, а также проверенная лекарственная терапия, которая доказала свою эффективность и подтверждена лечащим врачом. Прежде всего это препараты, содержащие статины для модификации липидов, и средства контроля кровяного давления.
"Когда величины выгод и рисков одинаковы, большое значение приобретает предпочтение пациента, — говорит Хеннекенс. — Является ли для него предотвращение первого сердечного приступа или инсульта более важным фактором, чем риск желудочно-кишечного кровотечения".
Важная роль, по мнению авторов рекомендаций, принадлежит и медицинским работникам, чьи суждения могут повлиять на выбор пациентов. Например, пациентам с метаболическим синдромом, имеющим совокупность таких факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, как избыточный вес или ожирение, гипертония, высокий уровень холестерина и инсулинорезистентность, скорее всего, стоит рекомендовать аспирин. Но в любом случае это должен делать лечащий врач.
"Общих рекомендаций по аспирину в первичной профилактике, похоже, быть не может", — заключает ученый.
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