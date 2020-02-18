Зеленский прокомментировал обострение ситуации в Донбассе

КИЕВ, 18 фев - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров, обострение ситуации в Донбассе не изменит курс Киева по урегулированию в регионе.
Ранее ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщают, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
"У нас было заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Мы начали с вопроса провокации, которая произошла сегодня утром на контактной линии. Хочу вам сказать, что у нас мощная армия. Провокации бывают. Армия соответственно сильно ответила. Но, несмотря на это, я хочу сказать, что ситуация полностью контролируется… Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Курс на то, что мы уверенно приближаемся к прекращению войны, к миру", - заявил Зеленский во вторник после заседания СНБО.