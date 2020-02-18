В Карелии осудили мужчину, застрелившего двоих человек после ссоры

"Следствием и судом установлено, что в 2015 году подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в деревне Восточное Кончезеро Кондопожского района, поссорился с местным жителем и его сожительницей. Затем подсудимый, вооружившись охотничьим ружьем, пришел домой к мужчине и женщине и застрелил их", - говорится в сообщении.