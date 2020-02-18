Дибров рассказал о самочувствии после госпитализации

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров сообщил РИА Новости, что пока остается в больнице под наблюдением врачей, но уже к вечеру надеется вернуться домой.
Ранее он сообщил РИА Новости о своей госпитализации в Боткинскую больницу, где ему сделали МРТ и кардиограмму, и пошутил, что причина всему – старость.
"Все хорошо. Да, конечно (остаюсь в больнице), ну надо уж на всякий случай. Так сказать, витаминов пропить. Ничего не было. Я вот сейчас читаю, какой-то придумали инсульт. Инсульт - это я бы с вами не разговаривал сейчас. А эпилепсии у меня в жизни не было. Просто такое бывает, обморок. Сейчас вот полежу и надеюсь, что пойду спокойно. Думаю, к вечеру", - рассказал Дибров.
Telegram-каналы писали о госпитализации телеведущего из кинотеатра "Октябрь" с якобы приступом эпилепсии, однако его представитель отметил, что диагноз не подтвердился.