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2020-02-18T14:08+0300
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Дибров рассказал о самочувствии после госпитализации
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РИА Новости

Дибров рассказал о самочувствии после госпитализации

14:04 18.02.2020 (обновлено: 14:08 18.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкТелеведущий Дмитрий Дибров
Телеведущий Дмитрий Дибров
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Телеведущий Дмитрий Дибров. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Телеведущий Дмитрий Дибров сообщил РИА Новости, что пока остается в больнице под наблюдением врачей, но уже к вечеру надеется вернуться домой.
Ранее он сообщил РИА Новости о своей госпитализации в Боткинскую больницу, где ему сделали МРТ и кардиограмму, и пошутил, что причина всему – старость.
"Все хорошо. Да, конечно (остаюсь в больнице), ну надо уж на всякий случай. Так сказать, витаминов пропить. Ничего не было. Я вот сейчас читаю, какой-то придумали инсульт. Инсульт - это я бы с вами не разговаривал сейчас. А эпилепсии у меня в жизни не было. Просто такое бывает, обморок. Сейчас вот полежу и надеюсь, что пойду спокойно. Думаю, к вечеру", - рассказал Дибров.
Telegram-каналы писали о госпитализации телеведущего из кинотеатра "Октябрь" с якобы приступом эпилепсии, однако его представитель отметил, что диагноз не подтвердился.
Телеведущий Дмитрий Дибров
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