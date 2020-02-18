Дибров рассказал о самочувствии после госпитализации

"Все хорошо. Да, конечно (остаюсь в больнице), ну надо уж на всякий случай. Так сказать, витаминов пропить. Ничего не было. Я вот сейчас читаю, какой-то придумали инсульт. Инсульт - это я бы с вами не разговаривал сейчас. А эпилепсии у меня в жизни не было. Просто такое бывает, обморок. Сейчас вот полежу и надеюсь, что пойду спокойно. Думаю, к вечеру", - рассказал Дибров.