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В ООП предостерегли Израиль от присоединения Иорданской долины
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РИА Новости

В ООП предостерегли Израиль от присоединения Иорданской долины

14:02 18.02.2020 (обновлено: 14:11 18.02.2020)
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© РИА Новости / Антон СкрипуновВид на Иорданскую долину
Вид на Иорданскую долину
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Вид на Иорданскую долину
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Организация освобождения Палестины (ООП) предостерегает о новой интифаде, если Израиль присоединит Иорданскую долину, заявил в интервью РИА Новости глава политдепартамента организации Анвар Абдулхади.
"Если Израиль присоединит территорию Иорданской долины и включит новые поселения, тогда непременно будет новая интифада", - заявил Абдулхади в кулуарах Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Дональд Трамп
2 декабря 2019, 16:55
Нетаньяху и Трамп обсудили израильские планы на Иорданскую долину
Первая палестинская интифада (1987-1991) — борьба палестинцев против израильской оккупации территорий, завоеванных в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 2000 году началась вторая интифада, поводом к которой послужило посещение премьером Израиля Ариэлем Шароном и группой его сторонников Храмовой горы. Позднее вторая интифада пошла на спад.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создать демилитаризованное палестинское государство, лишенное контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестина и ряд арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
27 ноября 2019, 14:20
Лавров прокомментировал решение США по Иорданской долине
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Организация освобождения Палестины"Сделка века" по Израилю и ПалестинеМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Дональд ТрампООНПалестинаСШАИзраильВ мире
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