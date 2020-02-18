Глава МИД Эстонии отверг претензии посольства Китая к докладу разведки

ХЕЛЬСИНКИ, 18 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу отверг претензии китайского посольства к содержанию ежегодника департамента внешней разведки страны.
Ранее посольство Китая в Эстонии выступило с заявлением, резко критикующим ежегодный рапорт эстонского департамента внешней разведки, в котором говорится о возможных угрозах безопасности страны со стороны КНР, и потребовало исправить ложные, по мнению диппредставительства, утверждения.
"Я отвергаю требование посольства. Оценка департамента внешней разведки - это оценка безопасности, которая основана на экспертных знаниях его сотрудников. Это совсем не означает, что мы не будем развивать двустороннее сотрудничество с Китаем с учетом взаимной выгоды и интересов национальной безопасности. Это мой комментарий по данному вопросу",- сказал во вторник Рейнсалу порталу эстонского телерадиовещания ERR.
Глава МИД отметил, что вопросы, связанные с растущим влиянием Китая в мире, обсуждаются как в Евросоюзе, так и в НАТО. "Несомненно, мы внимательно следим за этими изменениями. Правительство Эстонии также приняло принципы нашей политики в отношении Китая", - добавил Рейнсалу.
Департамент внешней разведки Эстонии ранее обнародовал ежегодный отчет, в котором включил Китай в список источников возможных угроз безопасности страны. Департамент утверждает, что Китай якобы использует экономические инвестиции в политических целях, создавая технологическую зависимость других стран, что "является угрозами, с которыми необходимо все больше считаться при обеспечении безопасности Эстонии".