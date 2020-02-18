Глава МИД Эстонии отверг претензии посольства Китая к докладу разведки

В МИД заявили о давлении Эстонии на нелояльных политиков и журналистов

В МИД заявили о давлении Эстонии на нелояльных политиков и журналистов

Глава МИД отметил, что вопросы, связанные с растущим влиянием Китая в мире, обсуждаются как в Евросоюзе, так и в НАТО. "Несомненно, мы внимательно следим за этими изменениями. Правительство Эстонии также приняло принципы нашей политики в отношении Китая", - добавил Рейнсалу.