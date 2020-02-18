В ЯНАО осудили педагога, чей воспитанник погиб на картодроме

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 фев - РИА Новости. Городской суд Городской суд Салехарда (ЯНАО) назначил один год лишения свободы условно педагогу, чей воспитанник погиб на картодроме из-за шарфа, который угодил в открытые элементы гоночной машины, сообщил РИА Новости во вторник адвокат обвиняемого Владимир Харин.

Инцидент произошел в ноябре. По данным следствия, 10-летний мальчик во время тренировки на картодроме внезапно почувствовал себя плохо, позже он скончался в машине скорой помощи. Аварии с участием школьника, как подчеркивали в окружном следственном управлении, не было. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности.

Как уточнили в следственном ведомстве в январе, педагог Центра внешкольной работы в Салехарде организовал платную программу, связанную с картингом, однако обучение велось с нарушениями, в частности, юные водители управляли гоночными автомобилями в повседневной одежде и без необходимых средств защиты - шлема, костюма и перчаток.

В день гибели школьника, подчеркивали следователи, педагог посадил мальчика в машину, не обратив внимание, что поверх его верхней одежды повязан шарф. Во время движения концы шарфа попали в механизмы карта, затянув петлю на шее ребенка, смерть которого наступила от механической асфиксии. Обвиняемыми по уголовному делу стали директор учреждения и педагог, который вел занятия на картодроме. Они полностью признали свою вину.

"Директора освободили от ответственности, оправдали. Педагогу назначили один год лишения свободы условно ввиду положительных характеристик, ходатайств различных общественных организаций, большого стажа и мнения потерпевших. Пришли к мнению, что это все-таки трагическая случайность", - сказал Харин.

По словам адвоката, потерпевшая сторона настаивала на вынесении гуманного приговора по этому делу.

"Материальный иск могут заявить в течение трех лет. Они имеют право сделать это, но, думаю, никто не будет заявлять", - добавил собеседник агентства.