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В ЯНАО осудили педагога, чей воспитанник погиб на картодроме
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РИА Новости

В ЯНАО осудили педагога, чей воспитанник погиб на картодроме

14:01 18.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 фев - РИА Новости. Городской суд Салехарда (ЯНАО) назначил один год лишения свободы условно педагогу, чей воспитанник погиб на картодроме из-за шарфа, который угодил в открытые элементы гоночной машины, сообщил РИА Новости во вторник адвокат обвиняемого Владимир Харин.
Инцидент произошел в ноябре. По данным следствия, 10-летний мальчик во время тренировки на картодроме внезапно почувствовал себя плохо, позже он скончался в машине скорой помощи. Аварии с участием школьника, как подчеркивали в окружном следственном управлении, не было. По данному факту было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требования безопасности.
Как уточнили в следственном ведомстве в январе, педагог Центра внешкольной работы в Салехарде организовал платную программу, связанную с картингом, однако обучение велось с нарушениями, в частности, юные водители управляли гоночными автомобилями в повседневной одежде и без необходимых средств защиты - шлема, костюма и перчаток.
В день гибели школьника, подчеркивали следователи, педагог посадил мальчика в машину, не обратив внимание, что поверх его верхней одежды повязан шарф. Во время движения концы шарфа попали в механизмы карта, затянув петлю на шее ребенка, смерть которого наступила от механической асфиксии. Обвиняемыми по уголовному делу стали директор учреждения и педагог, который вел занятия на картодроме. Они полностью признали свою вину.
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"Директора освободили от ответственности, оправдали. Педагогу назначили один год лишения свободы условно ввиду положительных характеристик, ходатайств различных общественных организаций, большого стажа и мнения потерпевших. Пришли к мнению, что это все-таки трагическая случайность", - сказал Харин.
По словам адвоката, потерпевшая сторона настаивала на вынесении гуманного приговора по этому делу.
"Материальный иск могут заявить в течение трех лет. Они имеют право сделать это, но, думаю, никто не будет заявлять", - добавил собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе администрации Салехарда сообщали РИА Новости, что руководитель организации решил уволиться после случившегося. Кроме того, на время следственных мероприятий все занятия на картодроме были приостановлены.
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