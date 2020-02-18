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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-18T13:52+0300
https://ria.ru/20200218/1564921511.html
Россия зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn25.img.ria.ru/images/156019/92/1560199248_0:165:1234:859_1036x0_80_0_0_49ada43d848cf84b20786c88ea18eae0.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии за сутки

13:52 18.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 29 нарушений, Турция - 17, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 11, Идлиб – семь, Хама – пять, Алеппо – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – четыре, Алеппо – 13", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в течение суток центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция: в населенном пункте Эс-Сувейда, выданы 250 продовольственных наборов общим весом 0,913 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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