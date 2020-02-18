Россия зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 11, Идлиб – семь, Хама – пять, Алеппо – шесть. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – четыре, Алеппо – 13", - говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.