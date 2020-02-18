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В Самарской области закрыли дорогу к Оренбургу из-за ветра и метели
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РИА Новости

В Самарской области закрыли дорогу к Оренбургу из-за ветра и метели

13:51 18.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСильный снегопад в Татарстане
Сильный снегопад в Татарстане
© РИА Новости / Максим Богодвид
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САМАРА, 18 фев - РИА Новости. Движение на расположенном в Самарской области участке подъездной дороги от федеральной трассы М-5 "Урал" к Оренбургу закрыли во вторник из-за ветра и низовой метели, сообщила пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".
"В Самарской области временно закрыто движение на участке подъезда к Оренбургу от трассы М-5", - говорится в сообщении.
В релизе уточняется, что ограничения введены с 10.00 (9.00 мск) на участке со 110-го по 124 километр из-за сильного ветра и низовой метели.
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