В Самарской области закрыли дорогу к Оренбургу из-за ветра и метели

"В Самарской области временно закрыто движение на участке подъезда к Оренбургу от трассы М-5", - говорится в сообщении.

В релизе уточняется, что ограничения введены с 10.00 (9.00 мск) на участке со 110-го по 124 километр из-за сильного ветра и низовой метели.