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Госдума разрешила показ нацистской символики без пропаганды
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РИА Новости

Госдума разрешила показ нацистской символики без пропаганды

13:44 18.02.2020
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CC BY-SA 3.0 / German Federal Archives / Eröffnung der IV. Winterolympiade. Der Führer, Baillet-Latour, Rudolf HessРудольф Гесс, Анри де Байе-Латур и Адольф Гитлер на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 1936 года
Рудольф Гесс, Анри де Байе-Латур и Адольф Гитлер на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 1936 года
CC BY-SA 3.0 / German Federal Archives / Eröffnung der IV. Winterolympiade. Der Führer, Baillet-Latour, Rudolf Hess
Рудольф Гесс, Анри де Байе-Латур и Адольф Гитлер на церемонии открытия зимних Олимпийских игр 1936 года. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Государственная Дума на пленарном заседании во вторник приняла закон, исключающий административную ответственность при использовании нацистской символики без признаков пропаганды.
Изменения вносятся в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Проект в нижнюю палату парламента внесла группа депутатов во главе с вице-спикером Петром Толстым, а также председателями комитетов по культуре и по безопасности и противодействию коррупции Еленой Ямпольской и Василием Пискаревым.
Первоначально разработчики законопроекта предлагали убрать наказание за использование нацистской или любой другой запрещенной символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, а также в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы.
Ко второму чтению в законопроект внесена и принята поправка, которой предлагается не распространять административную ответственность на все случаи использования нацистской символики, "при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".
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Василий ПискаревЕлена ЯмпольскаяПетр ТолстойГосдума РФ
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