Госдума разрешила показ нацистской символики без пропаганды

Первоначально разработчики законопроекта предлагали убрать наказание за использование нацистской или любой другой запрещенной символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции средств массовой информации, а также в учебных и просветительских целях образовательными организациями, реализующими образовательные программы.

Ко второму чтению в законопроект внесена и принята поправка, которой предлагается не распространять административную ответственность на все случаи использования нацистской символики, "при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизма и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и экстремистской идеологии".