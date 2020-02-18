В ООП оценили процесс урегулирования конфликта с Израилем

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Палестина никогда не согласится на то, чтобы только США были посредником в ближневосточном урегулировании, заявил во вторник глава политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анвар Абдулхади.
"Мы никогда не согласимся на то, чтобы американцы были единственным посредником. И мы не согласимся на проведение переговоров с Израилем, если они не ведутся с учетом норм международного права", - заявил он в кулуарах Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Абдулхади отметил, что США не хотят созыва международного квартета для обсуждения ситуации, сложившейся в ближневосточном урегулировании после обнародования так называемой "сделки века".
"Мы стремимся к осуществлению этой задачи (по созыву встречи) с помощью наших друзей, прежде всего России, но американцы противодействуют", - сказал представитель ООП.
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.