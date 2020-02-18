В ООП оценили процесс урегулирования конфликта с Израилем

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Палестина никогда не согласится на то, чтобы только Палестина никогда не согласится на то, чтобы только США были посредником в ближневосточном урегулировании, заявил во вторник глава политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анвар Абдулхади.

"Мы никогда не согласимся на то, чтобы американцы были единственным посредником. И мы не согласимся на проведение переговоров с Израилем, если они не ведутся с учетом норм международного права", - заявил он в кулуарах Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай"

Абдулхади отметил, что США не хотят созыва международного квартета для обсуждения ситуации, сложившейся в ближневосточном урегулировании после обнародования так называемой "сделки века".

"Мы стремимся к осуществлению этой задачи (по созыву встречи) с помощью наших друзей, прежде всего России, но американцы противодействуют", - сказал представитель ООП.

Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.