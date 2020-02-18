Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T14:12+0300
https://ria.ru/20200218/1564920870.html
В ООП оценили процесс урегулирования конфликта с Израилем
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/11/1564863584_0:474:2800:2048_1036x0_80_0_0_b689dc0c40cc42f0aed12a2dda799051.jpg
РИА Новости

В ООП оценили процесс урегулирования конфликта с Израилем

13:43 18.02.2020 (обновлено: 14:12 18.02.2020)
156
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНа ближневосточной конференции клуба "Валдай" в Москве
На ближневосточной конференции клуба Валдай в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Палестина никогда не согласится на то, чтобы только США были посредником в ближневосточном урегулировании, заявил во вторник глава политического департамента Организации освобождения Палестины (ООП) Анвар Абдулхади.
"Мы никогда не согласимся на то, чтобы американцы были единственным посредником. И мы не согласимся на проведение переговоров с Израилем, если они не ведутся с учетом норм международного права", - заявил он в кулуарах Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Абдулхади отметил, что США не хотят созыва международного квартета для обсуждения ситуации, сложившейся в ближневосточном урегулировании после обнародования так называемой "сделки века".
"Мы стремимся к осуществлению этой задачи (по созыву встречи) с помощью наших друзей, прежде всего России, но американцы противодействуют", - сказал представитель ООП.
Член исполкома Организации освобождения Палестины Саиб Орейкат. Архивное фото
8 февраля, 17:34
В ООП одобрили поступок кувейтского спикера, выкинувшего "сделку века"
Президент США Дональд Трамп 28 января представил план мирного урегулирования, известный как "сделка века". План Белого дома признает Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля, открывает для Израиля возможность аннексировать палестинские территории на Западном берегу реки Иордан и распространить свой суверенитет на Иорданскую долину, а также предлагает создание демилитаризованного палестинского государства, лишенного контроля над своими границами и воздушным пространством. В качестве будущей столицы Палестины план предлагает деревню Абу Дис в восточном пригороде Иерусалима.
Палестинцы и рад арабских стран этот план не приняли, так как он, по их мнению, лишает палестинцев права на те территории, которые предусмотрены резолюциями ООН. Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас новый план также отверг, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
600020
Обсудить 0
Международный дискуссионный клуб "Валдай"Организация освобождения ПалестиныПалестинаСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Вид на Иорданскую долину
В ООП предостерегли Израиль от присоединения Иорданской долины
На ближневосточной конференции клуба Валдай в Москве
В ООП рассказали, когда может состояться межпалестинская встреча
Бокал с игристым вином
Российские ученые изобрели прибор для обнаружения поддельного вина
Президент США Дональд Трамп
Палестинский политик оценил предложенную Трампом "сделку века"
Солдаты армии Израиля на учениях
Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
В Совфеде поддержали законопроект о "народном" бюджетировании
Владимир Зеленский
СНБО Украины обсудит дальнейшие шаги по Донбассу, заявил Зеленский
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу
Глава МИД Эстонии отверг претензии посольства Китая к докладу разведки
Постер с изображением Челси Мэннинг и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на автомобиле в Вашингтоне
Почти 120 врачей призвали закончить психологические пытки над Ассанжем
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин
Степашин: Александровское подворье в Иерусалиме вернут России в марте
Здание Минюста РФ
Минюст: экс-акционеры ЮКОСа не были добросовестными инвесторами
Владимир Джабаров
В Совфеде прокомментировали санкции США против Rosneft Trading
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии за сутки
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Нижегородской области полиция проверит "лошадиный концлагерь"
Денис Майборода
Суд оставил под арестом главу красноярского Пенсионного фонда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
Лента новостейМолния