Российские ученые изобрели прибор для обнаружения поддельного вина

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские ученые запатентовали прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, рассказал в интервью РИА Новости директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений ( Российские ученые запатентовали прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, рассказал в интервью РИА Новости директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений ( ВНИИФТРИ , подведомственен Росстандарту) Сергей Донченко

"По прибору, позволяющему в режиме реального времени обнаружить некачественное вино, мы, действительно, добились хороших результатов в экспресс-диагностике. Метрологические возможности института позволяют решать и такого рода задачи. Метод, положенный в основу идентификации, запатентован нами совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности", - рассказал он.

ВНИИФТРИ готов начать серийное производство приборов для широкого применения на своих мощностях. Стоимость прибора, как отметил Донченко, не будет "кусаться".

"Нужно понимать, что с его помощью можно будет проводить только предварительный тест на наличие синтетических красителей, для обращения в суд этого будет недостаточно, и это не отменяет действующую процедуру проведения контрольных анализов. Но наше изобретение не позволит обмануть ценителя вин, подсунув ему подделку, позволит сохранить здоровье", - сказал Донченко.

При этом способ, с помощью которого можно определять поддельное вино, рассказал ученый, не подходит для определения, например, некачественной водки.

"Сам принцип работы прибора основан на изучении спектра света, который изменяется в зависимости от наличия растворенных в жидкости синтетических красителей, которых в водке нет", - сказал он.