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Российские ученые изобрели прибор для обнаружения поддельного вина
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РИА Новости

Российские ученые изобрели прибор для обнаружения поддельного вина

13:43 18.02.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал с игристым вином
Бокал с игристым вином
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российские ученые запатентовали прибор для экспресс-анализа синтетических красителей в соках и винах, рассказал в интервью РИА Новости директор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ, подведомственен Росстандарту) Сергей Донченко.
"По прибору, позволяющему в режиме реального времени обнаружить некачественное вино, мы, действительно, добились хороших результатов в экспресс-диагностике. Метрологические возможности института позволяют решать и такого рода задачи. Метод, положенный в основу идентификации, запатентован нами совместно с Всероссийским научно-исследовательским институтом пивоваренной, безалкогольной и винодельческой промышленности", - рассказал он.
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ВНИИФТРИ готов начать серийное производство приборов для широкого применения на своих мощностях. Стоимость прибора, как отметил Донченко, не будет "кусаться".
"Нужно понимать, что с его помощью можно будет проводить только предварительный тест на наличие синтетических красителей, для обращения в суд этого будет недостаточно, и это не отменяет действующую процедуру проведения контрольных анализов. Но наше изобретение не позволит обмануть ценителя вин, подсунув ему подделку, позволит сохранить здоровье", - сказал Донченко.
При этом способ, с помощью которого можно определять поддельное вино, рассказал ученый, не подходит для определения, например, некачественной водки.
"Сам принцип работы прибора основан на изучении спектра света, который изменяется в зависимости от наличия растворенных в жидкости синтетических красителей, которых в водке нет", - сказал он.
Однако с помощью прибора помимо вина можно обнаружить красители в соках, чтобы понимать натуральный он или нет, рассказал Донченко.
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ВНИИФТРИСергей ДонченкоФедеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)РоссияОбщество
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