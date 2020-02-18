В Екатеринбурге казаки проверят на коронавирус работников рынка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Казачьи патрули проверяют на коронавирус мигрантов из азиатских стран, работающих на крупнейшем рынке Екатеринбурга, заявил РИА Новости атаман Геннадий Ковалев.
"Патруль выходит по понедельникам и пятницам с 18.00 до 20.00 в микрорайоне 7 Ключей. Ходят, смотрят на людей "китайской принадлежности" и на всех, кто чихает, обращают внимание, предлагают пройти в поликлинику в сопровождении патруля, но в добровольном порядке, ведь по одному виду человека не скажешь, что он вирусом болеет. Напоминают и рекомендуют проходить проверки", – сказал собеседник агентства.
По его словам, микрорайон выбран из-за расположения на его территории крупнейшего рынка уральской столицы "Таганский ряд", где работает много мигрантов из Азии. Патруль выходит в рейд по три человека, с собой у них есть одноразовые маски, которые раздаются желающим. Планируется, что в дальнейшем казаки обзаведутся пирометрами для дистанционной проверки температуры.
Как уточнил Ковалев, прививочные патрули начали проводить подобные рейды в начале февраля, продлится работа до момента, пока не исчезнет угроза распространения коронавируса. По его словам, аналогичные патрули уже вышли на улицы Рязани.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 72,4 тысячи человек, скончались более 1,8 тысячи человек, излечились 12,5 тысячи. По данным ВОЗ, за пределами Китая в 25 странах было выявлено 794 случая заражения COVID-2019, из них три – с летальным исходом.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса