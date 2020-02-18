В Екатеринбурге казаки проверят на коронавирус работников рынка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев – РИА Новости. Казачьи патрули проверяют на коронавирус мигрантов из азиатских стран, работающих на крупнейшем рынке Казачьи патрули проверяют на коронавирус мигрантов из азиатских стран, работающих на крупнейшем рынке Екатеринбурга , заявил РИА Новости атаман Геннадий Ковалев.

"Патруль выходит по понедельникам и пятницам с 18.00 до 20.00 в микрорайоне 7 Ключей. Ходят, смотрят на людей "китайской принадлежности" и на всех, кто чихает, обращают внимание, предлагают пройти в поликлинику в сопровождении патруля, но в добровольном порядке, ведь по одному виду человека не скажешь, что он вирусом болеет. Напоминают и рекомендуют проходить проверки", – сказал собеседник агентства.

По его словам, микрорайон выбран из-за расположения на его территории крупнейшего рынка уральской столицы "Таганский ряд", где работает много мигрантов из Азии. Патруль выходит в рейд по три человека, с собой у них есть одноразовые маски, которые раздаются желающим. Планируется, что в дальнейшем казаки обзаведутся пирометрами для дистанционной проверки температуры.

Как уточнил Ковалев, прививочные патрули начали проводить подобные рейды в начале февраля, продлится работа до момента, пока не исчезнет угроза распространения коронавируса. По его словам, аналогичные патрули уже вышли на улицы Рязани.