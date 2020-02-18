Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-18T13:34+0300
https://ria.ru/20200218/1564920233.html
СНБО Украины обсудит дальнейшие шаги по Донбассу, заявил Зеленский
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/48/1562374826_0:0:3156:1775_1036x0_80_0_0_67fab0c616f5a3c670068a1244aa4d54.jpg
РИА Новости

СНБО Украины обсудит дальнейшие шаги по Донбассу, заявил Зеленский

13:34 18.02.2020
997
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 18 фев – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник на заседании Совета национальной безопасности и обороны будут обсуждаться и приниматься дальнейшие шаги по Донбассу.
Ранее ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщают, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
13 февраля, 12:27
Зеленский ввел нового главу своего офиса Ермака в состав СНБО Украины
"Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - написал Зеленский на странице в Facebook.
Он назвал провокацией, направленной на срыв мирного процесса по Донбассу, действия ополченцев в Луганской области. "К сожалению, с нашей стороны есть потери. Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами", - подчеркнул президент.
В январе-феврале 2015 года эпицентром противостояния в Донбассе стал город Дебальцево, где украинские силовики оказались в окружении ополченцев. "Дебальцевский котел" стал ареной жестоких боев.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
12:34
В Раде "12 шагов" по Донбассу назвали планом снятия санкций с России
3120024
Обсудить 0
ДонбассДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийЛуганская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Украинская военная техника на Донбассе
Зеленский созвал заседание СНБО по ситуации в Донбассе
Турецкая военная техника
СМИ: Турция отправила 300 военных грузовиков на границу с Идлибом
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
В Раде "12 шагов" по Донбассу назвали планом снятия санкций с России
Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности в Мюнхене.
Зеленский прокомментировал обострение ситуации в Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Кремль прокомментировал публикацию голландского журналиста по МН17
Bank of America
Bank of America нашел "белого лебедя" в экономике Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
В ДНР оценили заявление Зеленского о диалоге с Донбассом
Украинский военный
В ЛНР сообщили о подрыве украинских диверсантов на минном поле
Жители Чернухино и ополченцы ЛНР
В Кремле прокомментировали обострение обстановки в Донбассе
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В ДНР раскритиковали план "12 шагов" по Донбассу
Здание Международного суда ООН в Гааге
Минюст прокомментировал решение гаагского суда по делу ЮКОСа
Здание Международного суда ООН в Гааге
Суд в Гааге обязал Россию выплатить $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Глава ЛНР ответил на заявления Киева о попытке наступления ополченцев
Гаага
Россия оспорит решение суда в Гааге по делу ЮКОСа
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
В МИД ДНР оценили предложенный Киевом закон о "коллаборантах"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
21:19Глава "Роснефти" обсудил с Лукашенко дальнейшее сотрудничество в ТЭК
21:06Партия "За правду" хочет отменить ЕГЭ
21:04В МИД возмущены непризнанием российских паспортов у жителей Донбасса
21:00Сербские епископы осудили сожжение флага Черногории
20:59МИД обвинил США в подрыве свободы мировой торговли
20:57МИД назвал Ofcom карательным инструментом Лондона против СМИ
20:53Россия приостановит выдачу приглашений едущим на учебу китайцам
20:53Эксперт призвал не упоминать имена инициаторов нападений в школах
20:50Жителя Ленинградской области подозревают в избиении 14-летней дочери
20:47Волонтеры-музыканты будут посещать психиатрических пациентов в Москве
20:45США не контактируют с Мадуро, но получают информацию от других стран
20:40МИД прокомментировал новые санкции США по Rosneft Trading
20:36США ожидают изменения деятельности испанской Repsol по Венесуэле
20:36Спецподразделение израильской армии сфокусируется на "иранской угрозе"
20:34Россия приостановит пропуск в страну трудовых мигрантов из Китая
20:32Группа международных экспертов ВОЗ готова поехать в Ухань
20:27ВОЗ объявила статистику о передаче коронавируса от человека к человеку
20:24Суд Осло не поддержал иск норвежского бизнесмена против государства
20:23Первому независимому узбекскому театру "Ильхом" грозит закрытие
20:19Анкара не подтвердила уничтожение своего корабля при атаке в Триполи
Лента новостейМолния