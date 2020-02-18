СНБО Украины обсудит дальнейшие шаги по Донбассу, заявил Зеленский

КИЕВ, 18 фев – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во вторник на заседании Совета национальной безопасности и обороны будут обсуждаться и приниматься дальнейшие шаги по Донбассу

Ранее ополченцы самопровозглашенной Луганской народной республики и украинские силовики обвинили друг друга в обстрелах в Донбассе, обе стороны утверждают, что противник использует запрещенное минскими соглашениями тяжелое вооружение. При этом украинские силовики заявляют о боестолкновении у линии соприкосновения. В ЛНР в свою очередь сообщают, что силовики пытались проникнуть на позиции Народной милиции, однако подорвались на минном поле.

"Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах. Наш курс на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным так же, как и наша решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины", - написал Зеленский на странице в Facebook.

Он назвал провокацией, направленной на срыв мирного процесса по Донбассу, действия ополченцев в Луганской области. "К сожалению, с нашей стороны есть потери. Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на Дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это - попытка сорвать мирный процесс в Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но неудержимыми шагами", - подчеркнул президент.

В январе-феврале 2015 года эпицентром противостояния в Донбассе стал город Дебальцево, где украинские силовики оказались в окружении ополченцев. "Дебальцевский котел" стал ареной жестоких боев.