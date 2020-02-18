Суд оставил под арестом главу красноярского Пенсионного фонда

КРАСНОЯРСК, 18 фев - РИА Новости. Железнодорожный суд Красноярска оставил под арестом еще на два месяца главу отделения Пенсионного фонда России по Красноярскому краю Дениса Майбороду, подозреваемого в получении взятки в размере 13 миллионов рублей, сообщили РИА Новости в суде.
Ранее региональный главк СК РФ сообщил, что Майборода подозревается в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, совершенное в особо крупном размере). Решением Железнодорожного суда Красноярска 21 января он был арестован на один месяц.
"По Майбороде продлили срок содержания под стражей на два месяца", - сказала собеседница агентства.
По версии следствия, Майборода, действуя по предварительному сговору со своим заместителем, получил через посредника взятку в 13 миллионов рублей. Предполагалось, что она обеспечит победу коммерческой фирме в открытом аукционе за госконтракт на приобретение нежилого помещения для размещения УПФР Ленинского района Красноярска за 130 миллионов рублей.
В конце 2018 года региональный главк СК сообщал о том, что заместитель управляющего отделением ПФР по Красноярскому краю Алексей Трофимов арестован по делу о хищении свыше 70 миллионов рублей. По предварительной версии следствия, был проведен аукцион на приобретение двух зданий в Красноярске с начальной ценой более 130 миллионов рублей, хотя реальная стоимость была около 54 миллионов.