Подмосковные врачи спасли недоношенного ребенка весом в 495 граммов

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Врачи Мытищинской городской клинической больницы спасли недоношенного младенца с экстремально низкой массой тела, сообщают "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.
Отмечается, что ребенок весом в 495 граммов родился в начале января на 24-й неделе беременности.
Медики сразу поместили его в отделение реанимации новорожденных. Там он долгое время находился на зондовом питании и лишь недавно начал получать пищу с помощью соски.
Сейчас младенец весит чуть более двух с половиной килограммов. Врачи планируют выписать его домой через две недели.
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