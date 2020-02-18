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Подмосковные врачи спасли недоношенного ребенка весом в 495 граммов
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РИА Новости

Подмосковные врачи спасли недоношенного ребенка весом в 495 граммов

13:29 18.02.2020 (обновлено: 13:58 18.02.2020)
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© Fotolia / rufousМладенец в роддоме
Младенец в роддоме
© Fotolia / rufous
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Врачи Мытищинской городской клинической больницы спасли недоношенного младенца с экстремально низкой массой тела, сообщают "Вести Подмосковья" со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава.
Отмечается, что ребенок весом в 495 граммов родился в начале января на 24-й неделе беременности.
Медики сразу поместили его в отделение реанимации новорожденных. Там он долгое время находился на зондовом питании и лишь недавно начал получать пищу с помощью соски.
Сейчас младенец весит чуть более двух с половиной килограммов. Врачи планируют выписать его домой через две недели.
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Министерство здравоохранения Московской областиМосковская область (Подмосковье)Общество
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