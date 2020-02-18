Подмосковные врачи спасли недоношенного ребенка весом в 495 граммов

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Врачи Мытищинской городской клинической больницы спасли недоношенного младенца с экстремально низкой массой тела, сообщают " Врачи Мытищинской городской клинической больницы спасли недоношенного младенца с экстремально низкой массой тела, сообщают " Вести Подмосковья " со ссылкой на пресс-службу областного Минздрава

Отмечается, что ребенок весом в 495 граммов родился в начале января на 24-й неделе беременности.

Медики сразу поместили его в отделение реанимации новорожденных. Там он долгое время находился на зондовом питании и лишь недавно начал получать пищу с помощью соски.