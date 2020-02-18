Моргулов обсудил с послом Великобритании ситуацию вокруг КНДР

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Игорь Моргулов обсудил во вторник с послом Великобритании в Москве Деборой Броннерт ситуацию на Корейском полуострове и в Афганистане, сообщает российское дипведомство.
Встреча прошла по просьбе британской стороны.
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"В ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое внимание было уделено обстановке на Корейском полуострове и в Афганистане", - говорится в сообщении министерства.
Ядерная программа КНДР многие годы вызывает озабоченность мирового сообщества, ее развитие спровоцировало введение Советом безопасности ООН санкций против Пхеньяна. После серии ракетных и ядерных испытаний в 2017 году Северная Корея заявила о достижении задач программы и готовности к денуклеаризации, подразумевая при этом вывод ядерного оружия со всего Корейского полуострова и получение гарантий безопасности.
С 2018 года прошли два саммита США-КНДР, на которых стороны договорились двигаться к денуклеаризации и нормализации отношений, также состоялись четыре межкорейских саммита. В последнее время диалог по обоим направлениям застопорился. Вашингтон требует от Пхеньяна более решительных действий по отказу от ядерного оружия, КНДР в свою очередь отмечает, что США вообще ничего не предпринимают в ответ на ее добровольные шаги по денуклеаризации.