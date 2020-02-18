Почти 120 врачей призвали закончить психологические пытки над Ассанжем

Постер с изображением Челси Мэннинг и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на автомобиле в Вашингтоне

Постер с изображением Челси Мэннинг и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на автомобиле в Вашингтоне

© AP Photo / Patrick Semansky Постер с изображением Челси Мэннинг и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа на автомобиле в Вашингтоне

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Почти 120 врачей из разных стран мира присоединились к призыву остановить психологические пытки и медицинскую халатность в отношении основателя Почти 120 врачей из разных стран мира присоединились к призыву остановить психологические пытки и медицинскую халатность в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, ожидающего суда в Великобритании , сообщается в призыве медиков в медицинском журнале Lancet

В ноябре прошлого года более 60 медработников написали письмо в МВД Великобритании, чтобы выразить серьезную обеспокоенность физическим и ментальным здоровьем Джулиана Ассанжа

"В нашем письме мы задокументировали историю отказа в доступе к медобслуживанию и длительных психологических истязаний", - говорится в призыве.

Врачи призывали перевезти Ассанжа из тюрьмы строгого режима Белмарш в университетскую клинику для обследования и лечения. Не получив содержательного ответа от британского правительства, медики написали правительству Австралии с призывом вмешаться в ситуацию. Однако ответа также не последовало.

В письме врачи настаивали на срочном медицинском обследовании физического и психологического состояния Джулиана Ассанжа и выразили опасения в связи с возможной смертью основателя WikiLeaks в будущем, если ему так и не окажут срочную медицинскую помощь.

"Тем временем еще больше врачей со всего мира присоединились к нашему призыву. Наша группа в данный момент насчитывает 117 врачей, представляющих 18 стран", - говорится в воззвании врачей.

"Мы осуждаем пытки в отношении Ассанжа. Мы осуждаем отрицание его безусловного права на надлежащую медицинскую помощь. Мы призываем наших коллег-врачей присоединиться к нам в качестве подписантов наших писем, чтобы добавить новые голоса к нашему призыву", - говорится в послании медработников.

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. Утром 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу экстрадиции начались 2 мая.