Гурцкая выступила против конституционного запрета абортов

"Я лично против абортов. И искренне хочу, чтобы их было как можно меньше. Но я ещё больше против законодательного или конституционного запрета. Ситуации бывают в жизни разные, и мы не вправе кого-либо судить. В нашей стране был период, когда из-за запрета абортов, резко возросло число непрофессионального прерывания беременности, что вызвало огромное число трагедий и смертей женщин", - отметила Гурцкая.