Гурцкая выступила против конституционного запрета абортов

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая в разговоре с РИА Новости высказалась против законодательного или конституционного запрета абортов, напомнив, что в прошлом из-за подобных ограничительных мер возросло число непрофессионального прерывания беременности и женская смертность.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле конституции помимо веры в Бога запрет на аборты, соответствующее письмо он направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству (текст есть в распоряжении РИА Новости).
"Я лично против абортов. И искренне хочу, чтобы их было как можно меньше. Но я ещё больше против законодательного или конституционного запрета. Ситуации бывают в жизни разные, и мы не вправе кого-либо судить. В нашей стране был период, когда из-за запрета абортов, резко возросло число непрофессионального прерывания беременности, что вызвало огромное число трагедий и смертей женщин", - отметила Гурцкая.