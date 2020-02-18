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Гурцкая выступила против конституционного запрета абортов
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РИА Новости

Гурцкая выступила против конституционного запрета абортов

13:27 18.02.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДиана Гурцкая
Диана Гурцкая
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Диана Гурцкая . Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая в разговоре с РИА Новости высказалась против законодательного или конституционного запрета абортов, напомнив, что в прошлом из-за подобных ограничительных мер возросло число непрофессионального прерывания беременности и женская смертность.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил закрепить в преамбуле конституции помимо веры в Бога запрет на аборты, соответствующее письмо он направил в профильный комитет Госдумы по госстроительству и законодательству (текст есть в распоряжении РИА Новости).
"Я лично против абортов. И искренне хочу, чтобы их было как можно меньше. Но я ещё больше против законодательного или конституционного запрета. Ситуации бывают в жизни разные, и мы не вправе кого-либо судить. В нашей стране был период, когда из-за запрета абортов, резко возросло число непрофессионального прерывания беременности, что вызвало огромное число трагедий и смертей женщин", - отметила Гурцкая.
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
11:00Религия и мировоззрение
Фадеев прокомментировал идею закрепить в Конституции запрет на аборты
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Конституция РФВиталий МилоновГосдума РФДиана ГурцкаяРоссияОбщество
Популярные комментарии
А может лучше запретим бедность и низкий уровень жизни в стране???? Конечно понятно, что государство хочет повысить рождаемость любыми способами, государству нужны рабы.
18 февраля, 14:10
Alexb82 Alexb82
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